Etelä-Saimaa: Kaunis Veera jäi teknisen lautakunnan pöydälle, puheenjohtaja kannustaa jatkamaan kansalaiskeskustelua Lappeenrannan tekninen lautakunta on valmis sijoittamaan Kaunis Veera -patsaan Raatihuoneen puistoon. Sopimuksen yksityiskohtia kuitenkin hiotaan vielä. — Kaikilla lautakunnan jäsenillä on positiivinen suhtautuminen patsaaseen ja sen paikkaan, puheenjohtaja Joonas Grönlund (kok.) kertoo. Sopimus jätettiin kuitenkin pöydälle kahdeksi viikoksi, jotta sanamuodot kolmen osapuolen — kaupungin, patsaan lahjoittajan Ossi Vilhun ja tekijän Markku Hirvelän — sopimuksessa ovat kaikkia tyydyttävät. — Sijoituspaikan muuttumiseen myöhempinä aikoina on varauduttava. Myös kaupungin oikeus käyttää patsaan kuvia vaikkapa postikorteissa olisi oltava olemassa patsaan tekijänoikeutta loukkaamatta, Grönlund toteaa. Grönlundin mukaan tekninen lautakunta päättää patsas-asiasta sen takia, että asia hallintosäännön mukaan kuuluu sille. — Meillä on asiassa ratkaisupakko. Mutta täytyy muistaa, että kaupunginhallituksella on otto-oikeus ja kaupunkilaisilla valitusoikeus päätöksestämme. Kahden viikon lykkäys mahdollistaa myös kaksi viikkoa pitemmän etukäteiskeskustelun patsaasta ja sen paikasta. Päätös on määrä tehdä tammikuun 11. päivänä. — Kannustan kaupunkilaisia keskustelemaan, vaikkapa lähettämään minulle sähköpostia. Olen saanut asian tiimoilta kymmeniä viestejä ja otan niitä mielelläni vieläkin. Grönlundin mukaan sähköpostiviesteissä on yleensä myös lähettäjän nimi, ja siksi ne ovat olleet maltillisia — puolesta ja vastaan — ja joissakin mielipide on myös perusteltu. Grönlund ei koe, että patsaspäätöstä olisi haluttu tehdä salassa. Sen ajoittuminen joulun ja uudenvuoden väliin on hänen mukaansa sattumaa. — Tätä asiaa on puitu julkisuudessa jo kaksi vuotta. Avoimempaa prosessia saa hakea. Kenellekään ei asia ole voinut tulla yllätyksenä. Lue koko uutinen:

