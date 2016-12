Uutinen

Etelä-Saimaa: Käräjäoikeus vangitsi miestään Sammonlahdessa puukottaneen naisen – löi kolme kertaa keittiöveitsellä jouluaattona Etelä-Karjalan käräjäoikeus vangitsi tiistaina Lappeenrannan Sammonlahdessa jouluaattona tapahtuneesta tapon yrityksestä epäillyn naisen. Nainen on poliisin kuulusteluissa myöntänyt tapahtuneen. Poliisi sai aamuyöstä jouluaattona hälytyksen Lappeenrannan Liesharjunkadulle yksityisasuntoon, jossa vuonna 1981 syntyneen naisen epäillään puukottaneen vuonna 1972 syntynyttä avomiestään. Rikoskomisario Petri Korpisammal Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että nainen oli lyönyt miestä kolme kertaa noin 20-senttisellä keittiöveitsellä. Nainen soitti itse hätäkeskukseen. — Tapaus on pääosin selvitetty. Siinä oli ollut jonkinlainen erimielisyys, voi sitä kai luonnehtia riidaksi. Teemme vielä tarkentavia kuulusteluja. Sitten tapaus saadaan aika nopeasti syyteharkintaan syyttäjälle. Mies sai veitsestä kolme pistohaavaa kaulaansa. Hänet vietiin paikalta sairaalahoitoon, josta hänet kotiutettiin jo joulun pyhinä. Miestä ei Korpisammalen mukaan epäillä tapauksessa mistään. Korpisammal kertoo, että poliisilla on aiemmin ollut joitakin yksittäisiä tehtäviä pariskuntaan liittyen. Alkoholilla oli osuutensa tapauksessa. Lue koko uutinen:

