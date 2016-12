Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran rajanylityspaikan kaistatarkastuskenttä avattiin liikenteelle — Ensi viikolla odotettavissa kovin rajanylitysliikenne Punaiset rastit vaihtuivat Imatran rajanylityspaikan kaistatarkastuskentällä vihreisiin nuoliin tiistaina. Säästötoimien takia pääasiassa suljettuna pysyvä kaistatarkastuskenttä avattiin liikenteelle iltapäivällä, avaaminen tapahtui koruttomasti. Iltavuoroon tuleva rajan henkilökunta käveli leimasimineen päärakennuksesta tällä kertaa kaistantarkastuskentälle. Henkilökunnalle muutos oli pieni. Nuoremmalle rajavartija Sara Sairaselle kaistantarkastuskentän avaaminen tarkoitti lähinnä sataa metriä pitempää matkaa sosiaalitiloista työpisteelle. Kaistatarkastus on käytössä uudenvuodenaattoon asti, uudelleen se avataan jälleen uudenvuoden jälkeen. — Ennusteen mukaan liikenne vilkastuu jo tällä viikolla, painopiste on kuitenkin ensi viikossa, silloin on kovin rajanylitysliikenne, sanoo Imatran rajatarkastusaseman päällikkö Ilkka Tuomikko. Rajavartiosto arvioi, että ruuhkaisimmat matkustuspäivät maahan saapuvassa liikenteessä ovat 2.—5. tammikuuta ja maasta lähtevässä liikenteessä 8.—9. tammikuuta. Lue koko uutinen:

