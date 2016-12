Uutinen

Etelä-Saimaa: Elämästä nautiskelijat nauravat yhdessä Stand up -koomikot ja television viihdeohjelmien tekijät ovat nykypäivän vastine narreille ja ilveilijöille. Toisten naurattaminen on lahja, jota ihmiset ryntäävät katsomaan ja kuulemaan, sanoo naurun historiaan perehtynyt professori Olli Alho. Naurulla on monta tehtävää, ja yksi niistä on vahvistaa ihmisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. — Arvokkainta ilon aluetta on se, missä ihmiset nauravat yhdessä. Nauru ei ole syy olla yhdessä, mutta se on seurausta siitä, että nautimme elämästä toisten kanssa, Alho kiteyttää. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

