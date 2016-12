Uutinen

Etelä-Saimaa: EU:n Venäjä-miljoonat tulossa viimein haettavaksi: apajilla myös Imatra Vuosien vuoden odotuksen jälkeen EU:n naapuruusohjelman mukaiset hankerahat ovat vihdoin tulossa haettavaksi Kaakkois-Suomessa. Kyse on EU:n ja Venäjän välisestä CBC-yhteistyöohjelmasta vuosille 2014–2020, jolta puuttuu enää vihoviimeinen sinetti. Yli 72 miljoonan euron CBC-ohjelma käynnistyy täysimääräisesti, kunhan Venäjä hyväksyy vain rahoitussopimuksen, kertoo ohjelmajohtaja Päivi Ilves Etelä-Karjalan liitosta. Tämän odotetaan tapahtuvan vielä tämän viikon aikana. Heti kun vahvistus on saatu, Etelä-Karjalan liitto kiirehtii käynnistämään CBC-hankerahojen haun. Ensimmäinen hakukierros käynnistyy 30. tammikuuta 2017 ja kestää maaliskuun puoliväliin. Rahat kiinnostanevat monia. Esimerkiksi Imatran kaupunki valmistautuu osallistumaan Luonnonvarakeskuksen Vuoksi-hankkeeseen molemmin puolin itärajaa. Kolmen seuraavan vuoden ajan Imatra varautuu rahoittamaan Vuoksi-hanketta 175 000 eurolla vuosittain. Tästä suurin osa tulisi EU:sta. Tavoitteena on kehittää Vuoksen virkistyskäyttöä ja muun muassa luonto-ja kalastusmatkailua. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/28/EU%3An%20Ven%C3%A4j%C3%A4-miljoonat%20tulossa%20viimein%20haettavaksi%3A%20apajilla%20my%C3%B6s%20Imatra/2016521707854/4