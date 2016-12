Uutinen

Etelä-Saimaa: Viiden auton ketjukolari Kuutostiellä Imatralla Kuutostiellä sattui iltakuuden jälkeen ketjukolari. Onnettomuus sattui pohjoiseen menevällä kaistalla moottoritiellä Imatralla Korvenkannan kohdalla. Kolarissa oli osallisena kahdeksan henkilöä, joista kaksi on viety sairaalaan tarkistukseen. Kaikki potilaat pystyivät kävelemään omin avuin. Päivystävän palomestarin Juuso Punnosen mukaan kolarin syinä olivat todennäköisesti tien liukkaus ja väärä nopeus ohitustilanteessa. Toinen kaista on vapaa liikenteelle. Pelastuslaitos ohjaa liikennettä ja siivoaa autot pois tieltä. Kaksi onnettomuusautoista on ajokunnossa. Täydennetty kolarin syyllä kello 19.03. Lue koko uutinen:

