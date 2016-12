Uutinen

Etelä-Saimaa: Valtaosa Etelä-Saimaan kyselyyn vastanneista erottaisi Ari Santasen – SaiPa saa alkukaudesta huonon arvosanan Lappeenrannan SaiPan alkukausi on ollut vaikea, eikä joulu tuonut helpotusta joukkueen tukalaan tilanteeseen. SaiPa pelasi tapaninpäivän ottelun Lahdessa Pelicansin vieraana, mutta tulos oli tältä kaudelta tuttu. Lahtelaiset olivat parempia jatkoaikamaalillaan. SaiPa on jämähtänyt Liigan sarjataulukossa toiseksi viimeiseksi, mutta sijoitus saattaa pudota jo keskiviikkona. Valmentajaa vaihtanut Lukko on Kari Heikkilän komennossa piristynyt, ja raumalaiset ovat enää pisteen lappeenrantalaisia perässä. SaiPan tämän kauden otteet ovat olleet pettymys myös kannattajille. Etelä-Saimaan verkkokyselyssä peräti 77 prosenttia 454 vastaajasta olisi valmis erottamaan SaiPan päävalmentaja Ari Santasen huonon alkukauden perusteella. Noin 67 prosenttia vastaajista antoi joukkueelle alkukaudesta arvosanan huono. Välttävän arvosanan antoi 23 prosenttia vastaajista. Lukijoiden usko parempaan tulevaisuuteen on tämän kauden osalta mennyttä. Peräti 79 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että SaiPa ei tule etenemään pudotuspeleihin runkosarjan päätteeksi. 61 prosenttia vastaajista olisi jo valmis kääntämään katseen seuraavaan kauteen ja säästämään rahaa. Pieniä valonpilkahduksia SaiPan kaudessa on ollut. Suurimpana sellaisena voidaan mainita keskushyökkääjä Matti Järvinen, jota 58 prosenttia vastaajista pitää kauden suurimpana yllättäjänä. Puolet vastaajista piti Järvistä myös SaiPan kauden tärkeimpänä pelaajana. 17 prosenttia vastaajista nimesi tärkeimmäksi Jussi Markkasen ja 15 prosenttia vastaajista Mikael Kurosen. SaiPa pelaa kahdesti vielä ennen vuodenvaihdetta. Keskiviikkona joukkue matkustaa Tampereelle Ilveksen vieraaksi. Perjantaina vuoden viimeisessä ottelussa SaiPa kohtaa Turussa TPS:n. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/27/Valtaosa%20Etel%C3%A4-Saimaan%20kyselyyn%20vastanneista%20erottaisi%20Ari%20Santasen%20%E2%80%93%20SaiPa%20saa%20alkukaudesta%20huonon%20arvosanan/2016121704629/4