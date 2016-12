Uutinen

Etelä-Saimaa: VPK-talo ehkä nurin jo maaliskuussa, kaupunki toppuuttelee purkuhaluja keskustassa Lappeenrannan rakennusvalvonta on joutunut toppuuttelemaan purkuhaluja keskustassa, jonne ei haluta tyhjiä tontteja vuosikausiksi. Purkaa saa, jos uusi hanke on varmistunut. Purkulupaa ei ainakaan vielä annettu Karjalan Kulman Oksasenkadun puoleisiin rakennuksiin. Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö olisi ne jo purattanut, mutta kun uutta hanketta ei vielä ole, lupa jäi odottamaan. Pari vuotta sitten purkulupa evättiin seurakuntayhtymältä, joka olisi halunnut purkaa seurakuntakeskuksen Koulukatu 10:stä. Lappeenrannan VPK-talon purkaminen haluttaisiin aloittaa maaliskuun alussa. Näin kertoo SSR Kaakkois-Suomen toimitusjohtaja Kari Metsäkallio. Rakennustarkastaja Päivi Salminen selvittää, että keskustan isoille rakennuksille purkulupa heltiää vain, jos uusi hanke tilalle on jo varmistunut. — Kaupungin yleisen edun mukaista on, että kaupunkikuvasta pidetään huolta. Ettei hammasrivistöön jää koloja, perustelee Salminen. Salmisen mukaan purkamiseen voi olla paineita monesta syystä. Tontti voi mennä helpommin kaupaksi, jos kalliit purkutyöt on tehty alta pois. Tyhjästä rakennuksesta on ylläpitokustannuksia. Vuokralaisia ei aina löydy. Lue koko uutinen:

