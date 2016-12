Uutinen

Etelä-Saimaa: Raatihuoneen puisto saa patsaan kaupunkilaisia kuulematta, teknisen lautakunnan päätöksellä Mahtuuko Kaunis Veera -patsas Raatihuoneen puistoon? Tapaninpäivän ostoksille kiiruhtava lappeenrantalainen Vappu Myllärinen silmäilee puistoa. — Jos patsaan ympärille vielä suunnitellaan tapahtumia, kuten sen lakittamista, paikka on kovin ahdas. Ja puisto sen jälkeen roskainen. Hän näkisi patsaan mieluummin satamassa, jossa sille olisi tilaa. Se olisi arvokkaampikin paikka hienolle muistomerkille kuin Raatihuoneen puisto. Myllärinen kertoo seuranneensa patsasuutisia joskus aiemmin. Tieto, että Lappeenrannan tekninen lautakunta tekee asiasta lopullisen päätöksen nyt keskiviikkona, yllättää hänet. — Päätös tehdään vielä näin joulun aikaan lautakunnassa. Tätä asiaa olisi pitänyt kysyä kaupunkilaisilta. Turhemmistakin asioista on kyselyjä tehty. Lappeenrantalainen Mikko Vartiainen toivottaa taiteen tervetulleeksi. Taloudelliseen puoleen, siihen kuka patsaan maksaa, hän ei ota kantaa. Raatihuoneen puisto kelpaa hänelle paikaksi. — Tuskin patsaasta kuitenkaan sellaista nähtävyyttä tulee, että sitä varten kaupunkiin tultaisiin, Vartiainen sanoo. Kauppakadun varressa asuva Hilkka Saarenvirta on pysähtynyt Raatihuoneen puiston kulmalle happea haukkaamaan. Raatihuoneen maisema on hänelle kovin tuttu, mutta patsashankkeesta hän kuulee vasta nyt. — Olisihan se mukava ehtiä näkemään, kun vielä elonpäiviä on. Mutta eikö se ole hirveän kallis sellainen patsas? Kaunis Veera sopii Saarenvirran mielestä hyvin patsaan aiheeksi. — Elokuva on tuttu, ja Veerastahan ne aina kesäisin rannassa laulelevat. Lappeenrannan tekninen lautakunta lyö lukkoon patsashankinnan keskiviikon kokouksessaan. Kaupunginhallituksen listalle se ei tule, ellei kaupunginhallitus käytä lautakunnan päätökseen otto-oikeuttaan. — Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva kertoi kaupunginhallituksen kokouksessa, että asiassa on päästy neuvotteluratkaisuun. Ilmeisesti se sitten on teknisessä lautakunnassa päätettävänä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola (sd.) sanoo. Aiheesta laajemmin tiistain painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

