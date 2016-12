Uutinen

Etelä-Saimaa: Polttoainevarkauksia tehtailleiden miesten matkaan lähti tuhansia litroja polttoainetta — jäivät kiinni Simpeleellä, kun yrittivät taas kerran murtautua Karjalan betonin autoihin Polttoainevarkauksia viime kuukausina Ruokolahdella ja Rautjärvellä tehtailleet miehet on saatu kiinni. Kaksi miestä jäi kiinni verekseltään 19. joulukuuta Rautjärven Änkilässä, vahvistaa poliisi. Miehet olivat tuolloin aikeissa murtautua Karjalan betoni -yrityksen autoihin. — Miehet olivat vierailleet meillä varkaissa toistuvasti. Nyt olimme ehtineet varautua heidän tuloonsa, kertoo tuotannosta vastaava Jani Terävä Karjalan betonilta. Kiinni otettujen miesten epäillään urakoineen polttoainevarkauksia seudulla marras-joulukuun aikana. He veivät polttoainetta yritysten pihamailla pysäköitynä olleiden kuorma-autojen tankeista ja polttoainesäiliöistä. — Poliisin tiedossa on kymmenkunta tuollaista varkaustapausta, kertoo rikoskomisario Saku Tielinen. Yksinomaan Karjalan betonin autoista miesten matkaan päätyi polttoainetta 500—600 litraa per kerta. — Kaikkien yritysten, joille on käynyt vastaavaa, kannattaa tehdä ilmoitus poliisille, kehottaa Terävä. Polttoaineeseen miehet pääsivät tyypillisesti käsiksi murtamalla auki polttoainesäiliöiden korkit. Teoista epäillyt imatralaismiehet olivat kiinni otettuina kuulustelujen ajan. — He eivät ole enää kiinni otettuina, kertoo Tielinen. Tapauksen johdosta on kuulusteltu myös kolmatta imatralaismiestä. Lue koko uutinen:

