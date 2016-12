Uutinen

Etelä-Saimaa: Miksi Kauniista Veerasta päättää tekninen lautakunta? Lappeenrannan ydinkeskustaan tulevan Kaunis Veera -patsaan sijainnista päättää keskiviikkoiltana kaupungin tekninen lautakunta. Patsaan sopivimmasta paikasta on herännyt väittelyä, ja osa kaupunkilaisista olisi toivonut lautakuntaa laajempaa keskustelua asiasta. Miksi sijainnin lyö lukkoon tekninen lautakunta? Kaupunginsihteeri Juha Willbergin mukaan siksi, että kyseessä on maankäyttöasia. — Kun kaupungin maalle jotain sijoitetaan, se on teknisen lautakunnan asia. Willberg korostaa, että teknisessä lautakunnassa on 11 luottamushenkilöä eli lautakunnassa on myös laaja poliittinen jakauma. Hän huomauttaa, että tekninen lautakunta päättää monista Kaunista Veeraa suuremmista ja sitä enemmän kaupunkikuvaan vaikuttavista asioista. Willberg ei ole ollut itse valmistelemassa patsasasiaa. Hän on asiaa valmistelleen kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan varahenkilö. Jarva ei kommentoinut asiaa ulkomaan lomamatkansa vuoksi. Willberg huomauttaa, että asian valmistelussa on ollut mukana myös kulttuuritahoja, kuten museo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/27/Miksi%20Kauniista%20Veerasta%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4%20tekninen%20lautakunta/2016121706654/4