Uutinen

Etelä-Saimaa: Kosteat pinnat jäädyttänyt pakkanen sai tienhoitoon vipinää: ”Tiet ovat tyydyttävässä kunnossa” Maanantain ja tiistain välisenä yönä pakkasen puolelle laskenut lämpötila on liukastanut entisestään tienpintoja. Vastaava tiemestari Matti Himmi Lappeenrannan kaupungilta kertoo, että kaupungin kunnossapito kävi hoitamassa katuja ja kevyen liikenteen väyliä kuntoon tapaninpäivän iltana, kun räntäsade alkoi. — Luulisin, että tiet ovat ihan kohtuullisessa kunnossa. Linja-autoreitit ja mäet käytiin katuverkosta hiekoittamassa. Tonttikaduilla mäkipaikat olivat ensimmäisinä vuorossa, Himmi kertoo. — Nyt näyttäisi siltä, että pakkanen kestää päivän pari. Jos lämpenee ja tiet sulavat, tulee viime viikolla vedetty hiekka näkyviin. Jos tulee lunta, tulee normaali talvikeli. Himmi kertoo, että kaupungilla on tällä hetkellä töissä normaali miehitys. — Periaatteessa viime viikolla ehdimme käydä hiekoittamassa kaikki alueet. Tietenkin aina on tilanne, että joku paikka voi jäädä hiekoittamatta. Kukaan ei ole erehtymätön. Kun tieto sellaisesta tulee, käymme hiekottamassa. — Vaikka tuntuu yksinkertaiselta, että käydään hiekottamassa kaikki paikat. Laskin joskus, että siihen menee 180–190 tuntia. Se tietenkin jaetaan useammalle koneelle. Se on iso työ. Tiet ovat tällä hetkellä tyydyttävässä kunnossa. Etelä-Saimaan lukijalta tuli joulupäivänä ilmoitus, joiden mukaan Ylämaantie olisi ollut todella liukkaassa kunnossa. Etelä-Saimaa ei tavoittanut Ely-keskuksella teistä vastaavaa henkilöä kommentoimaan. Himmi kommentoi sorapintaisten teiden ongelmaa yleisellä tasolla. — Siellä on todennäköisesti lumipolanne muuttunut jääpolanteeksi. Siinä kun on vesi pinnassa, se on todella liukasta, Himmi sanoo. — Sorateillä sivukaltevuus on noin 4–5 prosenttia. Jos siihen tulee vesijäätikkö, se on kohtuullisen vaikeaa ajaa. Jos sivukaltevuus on yli tuon, vaikka 10 prosenttia, se saattaa olla todella vaikeaa ajaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/27/Kosteat%20pinnat%20j%C3%A4%C3%A4dytt%C3%A4nyt%20pakkanen%20sai%20tienhoitoon%20vipin%C3%A4%C3%A4%3A%20%E2%80%9DTiet%20ovat%20tyydytt%C3%A4v%C3%A4ss%C3%A4%20kunnossa%E2%80%9D/2016121706667/4