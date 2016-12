Uutinen

Etelä-Saimaa: Iso-Pukin kapteeni varoittaa heikoista jäistä väylän tuntumassa: ”300 metriä lähemmäs ränniä ei olisi suositeltavaa tulla” Jäänmurtaja Iso-Pukin kapteeni Jopi Jokivartio on huolissaan Saimaan jäällä liikkuvista ihmisistä. Talvi on jo pitkällä, mutta jää on monin paikoin yhä petollisen ohutta. — Jään paksuus vaihtelee eteläisellä Saimaalla muutamasta sentistä viiteentoista. Nyt kun päällä on tuoretta lunta, kaikki näyttää tasapaksulta, vaikka näin ei ole. Jokivartio muistuttaa jäällä liikkujia myös siitä, että liian lähelle avoinna pidettävää laivaväylää ei kannata tulla. Jokivartio kertoo, että kun jäänmurtaja murtaa väylää, heikentävät aluksesta lähtevät peräaallot jäätä myös rännin ympäriltä. Jokivartion mukaan peräaalto menee jään alla vähintään 100 metrin päähän ja heikentää jäätä. — Ihan Lappeenranta–Imatra-välillä siellä on pilkkijöitä ja verkkomiehiä. Ymmärrän, että polttelee kovasti päästä kalaan, mutta toivoisimme kalastajien oman turvallisuuden vuoksi, että he pysyisivät loitommalla. 300 metriä lähemmäs ränniä ei olisi suositeltavaa tulla. — Tämä on jokavuotinen riesa, mutta nyt jäät ovat vielä niin heikkoja, että olen huolissani. Vastuu on tietysti jäällä liikkujalla itsellään, mutta kyllä sydämestä riipaisee, jos joku jäihin putoaa varsinkin meidän avaaman rännin lähellä. Liikennekausi päättyy viimeistään 15. tammikuuta. — Silloin pääsee rauhassa kalastamaan. Suomen ympäristökeskuksen 20. joulukuuta tekemän mittauksen mukaan jäänpaksuus oli Saimaa Lauritsalassa 18 senttiä. Ympäristökeskus kuitenkin muistuttaa, että mittaustulokset edustavat vain kyseistä paikkaa, ja ovat vain ohjeellisia, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajempaa aluetta. Voit seurata Iso-Pukin reittiä täältä. Tiistaina kello 13 aikaan Iso-Pukki oli ankkuroituneena Vuoksen satamaan. Lue koko uutinen:

