Etelä-Saimaa: Influenssakausi on vauhdissa Etelä-Karjalassa, tapausten määrä alkoi kasvaa joulunalusviikolla Influenssa on iskeytynyt jo voimalla Etelä-Karjalaan. Sairastuvuusluvut alkoivat nousta joulunalusviikolla. — Määrissä mennään nyt kovaa vauhtia ylöspäin. Viime viikolla tuli yhtä paljon positiivisia näytteitä kuin koko alkukuussa yhteensä, kertoo päivystyksen ja nova-yksikön ylilääkäri Afra Prokki Etelä-Karjalan keskussairaalasta. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiistaina päivitetyn tilaston mukaan Etelä-Karjalassa on todennettu näyttein 79 influenssatapausta. Suurimmassa osassa tapauksista näytteitä ei oteta. Keskussairaalassa on havaittu sekä A- että RS-virusta. B-virus ei ole tänne vielä saapunut. Prokki päivysti jouluna keskussairaalan vuodeosastoilla. — Influenssaa on jo joka osastolla. Influenssapotilaat eristetään tartuntojen ehkäisemiseksi. Influenssaepidemia ei ole vielä huipussaan. Tapausten määrä jatkaa kasvuaan lähiviikot, ennakoi Prokki. Lue koko uutinen:

