Etelä-Saimaa: Haapaveden pumppaamo pohdintaan Ruokolahden Haapaveden tilaan etsitään tehokasta parannusta. Asiasta on pidetty joulukuun alussa palaveri, jossa oli mukana usea järveen liittyvä taho. Palaverin tarkoituksena oli miettiä käytännön ratkaisuja, joilla Haapaveden tilaan saataisiin iso muutos. — Palaverissa sovittiin, että ensi vaiheessa tarkastellaan Kaukopään tehtaan edustan patotien sulkuaukkojen toiminnan automatisointimahdollisuutta. Tällä voitaisiin ehkä hyödyntää vesialueen virtausten vaikutusta Haapaveden veden vaihtumisessa, sanoo Ruokolahden kunnanjohtaja Antti Pätilä. Patoluukkujen avaamisella vesi vaihtuisi järvessä nopeammin kohti Vuoksea. Yksi ratkaisu veden nopeammalle vaihtumiselle olisi rakentaa Haapavedelle pumppaamo, joka toisi järveen lisävettä. Pumppaamosta on saatu hyviä kokemuksia Pien-Saimaalla. Viime kesänä myös maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen esitti kirjoituksessaan pumppaamon järkeväksi ratkaisuksi Haapavedelle. — Pumppaamo on tullut esille yhtenä vaihtoehtona. Työryhmä ei ole tehnyt vielä mitään päätöksiä asian suhteen, vaan nyt mietitään eri vaihtoehtoja, sanoo ympäristöpäällikkö Teemu Klemetti Stora Enson Imatran tehtailta, joka on yksi työryhmän jäsen. Lue koko uutinen:

