Ensimmäisen vuoden ydinlatausekspertti

Kuva: Piia Kaskinen

Tuonko samalla lisää niitä ydinlatauksia? huikkaa Jani Markku kollegalleen Lappeenrannan K-raudassa.

Hän aikoo piipahtaa varastoalueelle. Siellä, hieman muista erillään seisoo yksinäinen merikontti, tarkkaan lukittuna ja lippusiimalla rajattuna.

Voi olla, että näissäkin ydinlatausarsenaalin kasvattamisessa on kyse kilpavarustelusta. Esimerkiksi naapureiden kesken. Mutta siihen Markku ei ota kantaa. Hän itse on liikkeellä rauhanomaisin aikein.

Hän on yksi K-rauta Lappeenrannan myyjistä, joilla on lupa myydä ilotulitteita.

Niitä saa myydä vasta, kun on suorittanut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ilotulitteiden myynnistä vastaavan hoitajan pätevyyskokeen.



Markku läpäisi kokeen marraskuussa ja myi uransa ensimmäiset ilotulitteet hieman seitsemän jälkeen tiistai-aamuna.

Tulitteita sai ryhtyä myymään silloin. Myyntiä voi jatkaa uudenvuoden aattoon saakka.

Myyntipisteessä saa olla vain 50 kiloa ilotulitteita kerrallaan. Varastokontista pitää hakea usein täydennystä.

Moni asiakas tietää jo etukäteen, mitä haluaa. Moni tuntuu mielistyneen etenkin isoihin raketteihin ja patoihin.