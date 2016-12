Uutinen

Etelä-Saimaa: Venäläisiä Suomeen uudenvuoden aikaan jopa neljännes viime vuotta enemmän Venäläisten matkustusinnon Etelä-Karjalaan odotetaan olevan viimevuotista suurempaa venäläisten uudenvuoden vapaiden aikaan. Lappeenrantanlaisen tutkimus- ja analysointikeskus TAK:n mukaan venäläiset tekevät jouluna ja alkuvuodesta jopa neljänneksen enemmän Suomen-matkoja kuin vuosi sitten. Myös hotellivarauksia on tullut vuodentakaista enemmän. Kaakkoisrajoilla on varauduttu vuodenvaihteen venäläisruuhkaan. Vilkkaimpina päivinä työntekijöiden määrää lisätään Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikoilla, kertoo Rajavartiolaitoksen kapteeni Ossi Fonselius. Rajavartiosto arvioi, että ruuhkaisimmat matkustuspäivät maahan saapuvassa liikenteessä ovat 2 .— 5.1. ja maasta lähtevässä liikenteessä 8. — 9.1. Vilkkaimpina päivinä rajanylityksiä on 30 000 vuorokaudessa, kun lasketaan yhteen kaikki Kaakkois-Suomen rajanylityspaikat, Fonselius arvioi. Myös Venäjän junaliikenteessä vuodenvaihde näkyy vilkastumisena. VR:n viestintäpäällikkö Mika Heijari kertoo, että osa vuodenvaihteen Allegro-vuoroista Helsingin ja Pietarin välillä ajetaan kahdella junayksiköllä, eli juniin mahtuu tuplamäärä asiakkaita. Lue koko uutinen:

