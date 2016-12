Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa suuntaa Pelicansin kaatoon Jussi Markkasen johdolla Jussi Markkanen tilkitsee SaiPan maalin tapaninpäivän vierasottelussa Lahdessa. SaiPan seitsemäntenä puolustajana pelaa Kristian Tuohilampi, jonka lappeenrantalaisjoukkue lainasi kahden ottelun ajaksi Mestiksen turkulaisjoukkueesta TuTosta. Lainapuolustajalle oli tarvetta, sillä SaiPan puolustajista loukkaantuneina ovat Brett Carson, Per Savilahti-Nagander, Santeri Koponen ja Markus Ovaska. Tuohilampi, 27, on TuTon kapteeni. Aiemmin hän on pelannut 40 liigaottelua kasvattajaseuransa Helsingin IFK:n riveissä. SaiPa on voittanut viimeisistä viidestä ottelustaan kaksi, kuten myös Pelicans. Sarjataulukossa SaiPa on 14:s, Pelicans seitsemäs. Lue koko uutinen:

