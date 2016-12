Kouvola haastatteli jo Toikan ja Jarvan, loput kaupunginjohtajaehdokkaat haastatellaan tammikuun puoleenväliin mennessä

Kouvolan kaupunginjohtajaehdokkaiden haastattelut alkoivat jouluviikolla. Ennen joulua Kouvolassa kävivät haastattelussa jo Imatran hallintojohtaja Marita Toikka ja Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva. Loput kolme ovat vuorossa tammikuun puoleenväliin mennessä.

Kaupunginjohtajavalintaa valmistelee työryhmä, johon kuuluvat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Harri Helminen (sd.), kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.), kaupunginhallituksen jäsenet Kimmo Jokiranta (kesk.), Marjatta Nykänen (kok.), Sari Palm (kd.) ja Liisa Sulanen (ps.) sekä henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.

Jari Larikka sanoo, että tammikuun puolessavälissä tehdään päätökset soveltuvuustesteihin valittavista.

Edellinen kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki lähtee vuoden alussa Kuntaliiton yhteysjohtajaksi. Väliaikaisena kaupunginjohtajana aloittaa nykyinen talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell.

Forsell ei ole hakenut kaupunginjohtajaksi. Nykyisen hallintosäännön mukaan talous- ja rahoitusjohtaja on kaupunginjohtajan sijainen.

Forsellilla on kentällä paljon kannatusta myös vakituiseksi kaupunginjohtajaksi. Sen takia ei olisi ihme, jos Forsellin nimi nousisi vielä esille.

Jos Forsellia kysytään ja hän vastaa kyllä, valintaruletti saa uuden vaihteen.





Haastatteluihin kutsuttiin viisi ehdokasta





Marita Toikka on lappeenrantalainen lakimies. Hän työskentelee Imatran kaupungin hallintojohtajana.

Vinttikoiria, urheilua ja maanpuolustusta harrastava Toikka on ollut mukana myös politiikassa.

Hän oli kokoomuksen ehdokkaana niin vuoden 2012 kuntavaaleissa kuin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Kuntavaaleissa hän ylsi toiseksi varavaltuutetuksi 137 äänellä. Eduskuntavaaleissa hän sai reilut 1 300 ääntä.





Kimmo Jarva on Lappeenrannan kaupunginjohtaja. Tampereelta kotoisin oleva Jarva on johtanut Lappeenrantaa viiden vuoden ajan.

Jarva ei itse hakenut virkaa, mutta antoi suostumuksensa kysyttäessä.

Hän on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Taipalsaaren ja Vihdin kunnanjohtajana ja Kurikan kaupunginjohtajana.





Jyrki Hyttinen on kuusankoskelainen yrittäjä. Hän johtaa optikkoalan perheyritystä Silmäoptiikkaa.

Kouvolan seudulla Hyttinen on tuttu mies, sillä hän on vaikuttanut kuntapolitiikassa lähes 20 vuoden ajan. Hän istui ensin kolme kautta Kuusankosken kaupunginvaltuustossa ja sitten vajaat kaksi kautta Kouvolan kaupunginvaltuustossa kokoomuksen valtuutettuna. Eduskuntaan hän on yrittänyt kaksi kertaa.

Viime vuonna Hyttinen valittiin Inarin kunnanjohtajaksi. Hän viihtyi Lapissa 14 kuukautta ennen irtisanoutumistaan. Eroaan hän perusteli lähinnä yrityksen hoitamiseen liittyvillä syillä.





Janne Laine on Savonlinnan kaupunginjohtaja. Aikaisemmin hän on ollut Honkajoen kunnanjohtajana ja Ikaalisten kaupunginjohtajana.

Laine harkitsi ennen edellisiä eduskuntavaaleja myös lähtöä politiikkaan. Itä-Savo-lehti kertoi marraskuun alussa 2014, että keskusta on pyytänyt Lainetta ehdokkaaksi. Laine oli kertonut kaupunginhallitukselle harkitsevansa asiaa.

Hän kuitenkin päätti, ettei lähde ehdokkaaksi. Laine perusteli kieltäytymistään muun muassa perhesyillä. Hän sanoi samaten, ettei hän koe itsellään olevan riittävää paloa päivänpolitiikkaan.





Riku Rönnholm on Iitin kunnanjohtaja. Hän on kotoisin Naantalista.

Rönnholm ei itse hakenut Kouvolan kaupunginjohtajaksi, mutta antoi kysyttäessä suostumuksensa virkaan.

Hänellä oli aikaisemmin oma lakiasiaintoimisto. Hän työskenteli ennen Iittiin tuloaan lakimiehenä Turun seudulla.