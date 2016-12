Uutinen

Etelä-Saimaa: Kolme videota käsityöstä, osa 3: Henri Laari Käsintehdylle on ostajansa silloinkin, kun talous ottaa takapakkia. Eteläkarjalaiset käsityöyrittäjät myyvät tuotteitaan somessa, myyjäisissä ja suoramyyntinä. Puskaradiokin toimii. Julkaisimme joulunpyhinä kolmen käsityöyrittäjän tarinat. Jokaisen jutun mukana on myös video. Käsityöyrittäjistä kertova artikkeli julkaistiin alunperin Etelä-Saimaassa sunnuntaina 18. joulukuuta. Viikinkiveitsien takoja Henri Laari, 42 Ahjo syöksee lämpöä kylmään kellariin Savitaipaleen Heituinlahdessa. Henri Laari työntää ahjoon puukon aihion. Sillä välin, kun teräs imee lämpöä 1 300-asteisesta pätsistä, on aikaa valaa muutama Thorin vasara, ukkosenjumalan asetta kuvaava riipus. Seppä laittaa valukauhaan pari palaa pronssia ja työntää kauhan ahjoon. Muottilaatikon punaiseen valuhiekkaan hän painaa kolon ja kovertaa ilmakäytävät. Päälle kapula ja laatikko kapuloineen kiinni ruuvipenkkiin. Laari kippaa sulan pronssin muotin reiästä sisään. Kohta hiekan sisästä löytyy puolivalmis koru. Teräs ehtii kuumentua taottavaksi. Oranssia hehkuva metalli litistyy vasaran alla kokinveitseksi lyönti lyönniltä. Muotonsa saanut terä jää odottamaan karkaisua ja viimeistelyä. Laari siirtyy hiomakoneen ääreen kiillottamaan jo karkaistuja teriä. Puukkojen kahvat hän tekee pahkasta, uppotukista ja hirvenluusta. — Kun hirven reisiluut laittaa muurahaispesään, muurahaiset kaluavat niistä ytimen. Puhdasta luuta saadaan ilman keittämistä. Metalli on peräisin käytetyistä työkaluista ja koneista. Äkeen piikki muotoutuu pajavasaran alla puukonteräksi. Teollisuussirkkelin terästä tulee kestävä keittiöveitsi. Henri Laarin Cathill Knives -tuotemerkillä tekemät veitset eivät ole siroja aterimia. Ne ovat painavia, rouheita puukkoja ja veitsiä, jotka sopivat metsästäjälle saaliin nylkemiseen tai keittiöön vihannesten pilkkomiseen. Riimukaiverruksineen ne näyttävät viikinki- tai keskiaikaisilta aseilta. Kun seppä vielä askartelee ja ompelee niihin tupet puusta ja nahasta, ovat ne valmiit markkinoille. — Kun tulen pajasta takomasta, alkaa somettaminen. Laitan valmiista puukosta kuvan Facebookiin. Jokainen puukko saa yksilöllisen myyntipuheen: ”Tästä melkoinen methätyäkone!!!” Puukoista tykätään ja niitä kommentoidaan, hintaa tingitään ja kauppoja syntyy. Joskus jo samana iltana. Kotisivujen ja Facebookin kautta markkinat ovat avautuneet maailmanlaajuisiksi. Laari on tehnyt muutamia kauppoja Kanadaan ja Australiaan. Suomi on kuitenkin päämarkkina-alue. Vaikka veitset maksavat satoja euroja, laatu ja ulkonäkö puhuvat puolestaan ja kauppa käy. Sosiaalisessa mediassa hän saa tilauksia myös asiakkaan toiveiden mukaisista veitsistä. Kauppaa tehdään myös perinteisin konstein. Laarin veitsiä myydään Savitaipaleen maatilatorilla, ja niitä voi ostaa suoraan pajalta. Henri Laari on entinen ammattikokki, joka ajaa taksia. Nyt sepän työt vievät ajan niin, että rattiin ei juurikaan ehdi. — Puolen vuoden ajan olen elättänyt itseni takomalla. Uskon, että tämä kannattaa ensi vuonnakin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/26/Kolme%20videota%20k%C3%A4sity%C3%B6st%C3%A4%2C%20osa%203%3A%20Henri%20Laari/20162017/4