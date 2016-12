Uutinen

Etelä-Saimaa: Kas näin heiluu kassi — Ketjuliikkeet käyttävät kassiensa suunnittelussa apuna jopa huippusuunnittelijoita Julkaisemme joulun pyhinä vuoden parhaita juttujamme verkkosivullamme. Tämä juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 3. toukokuuta 2016. Alko oli pari vuotta sitten kilpailuttamassa kassitoimittajia ja päätti samalla uudistaa kantovälineidensä kuosit. Kierrätyksestä viestivä simppeli malli muuttui tyylikkääksi ja toisella tapaa monopoliyhtiön brändiä tukevaksi designtuotteeksi. Muovikassien pääasiallisena raaka-aineena säilyi kierrätysmateriaali, mutta nyt niitä saattoi heilutella häpeilemättä. — Halusimme ryhtiliikettä, ja näkyvä uudistus tuotti vain myönteistä palautetta. Kassien kanssa on kuulemma kiva kulkea, Alkon oheistuotteiden tuotepäällikkö Kristiina Lilienkampf kertoo. Uusi kuosi toi Alkon myös henkisesti nykyaikaan. Kun kassin kylki listaa oluttyyppejä ja viinirypäleitä, viesti on maailman monimuotoisuus ja siitä nauttiminen, eikä paheiden piilottelu muilta. Vallila ja Ivana Helsinki apuna suunnittelussa Kassiensa designia ovat uudistaneet Alkon ohella muutkin kauppaketjut. Graafisella suunnittelulla on merkittävä rooli, mutta sen käyttötapa vaihtelee. Alko on käyttänyt ilmeensä suunnittelijana kotimaista mainostoimistoa, Kesko on hyödyntänyt suomalaisia huippusuunnittelijoita, kuten Ivana Helsinkiä ja Vallilaa, mutta S-ryhmä kehittää kasseja itse ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa. — Kestokasseissa esimerkiksi on käytetty ruokateemaa ja nostettu niihin kuluttajien arkea lähellä olevaa kuvitusta, S-ryhmän valikoimapäällikkö Anu Hammarén sanoo. No logo -tyylinen lähestymistapa yhdistää kauppoja. Kassit ovat yrityksen mainosvälineitä ja markkinointia, jossa mennään nyt pikemminkin vapaasti assosioituva mielikuva kuin tunnus edellä. Kuosien uusiminen liittyy trendeihin, ja sykli voi olla kiivaskin. Keskon ensimmäinen Pirkka-kestokassi esimerkiksi tuli myyntiin 2007, Ivana Helsinki -kassi 2012 ja Vallilan Pirkka-kassi 2014. Uusien kuosien tahti on tästä vain kiihtynyt. Vallilalta on tullut Pirkalle lisää ilmeitä, ja kestokassien sarjassa on omat sesonkikuosinsakin kesälle ja syksylle, kuten Alkon kasseissa takavuosina. Asiakas saattaa kaivata vanhaa kuosia Uusi kuosi kasvattaa kassien myyntiä. Alko kilpailuttaa kassien tekijät kolmen vuoden välein, jolloin kuosi saattaa vaihtua, ja S-ryhmä kuuntelee asiakasomistajiensa mielipiteitä herkällä korvalla. — Uudet kuvat tulivat kasseihin vuodenvaihteessa. Edelliset olivat käytössä pari vuotta, ja kyselyjä kahvipapukuvan palaamisesta on tullut. Voihan sen ottaa retrona takaisin, Hammarén pohtii. Kuosimuutosten ohella arjen design uudistuu myös laajentamalla tuoteperhettä. Esimerkiksi Alkon kesto-, muovi- ja paperikassi sekä paperipussi saivat hiljattain rinnalleen eko- ja lokerokassin. Lue koko uutinen:

