Etelä-Saimaa: Joutsenolaismiehen unelma täyttyi Huippuvuorilla Julkaisemme joulun pyhinä vuoden parhaita juttujamme verkkosivullamme. Tämä juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 22. toukokuuta 2016. Lintujen laulu kuulosti erikoiselta. Oli toukokuun alku ja joutsenolainen Mikko Uimonen oli juuri palannut liki kuukauden kestäneeltä matkaltaan Norjan Huippuvuorille. Totuttelu keväiseen Suomeen oli vasta aluillaan. Kaikille aisteille oli tarjolla outoja ärsykkeitä. — Huippuvuorilla kaikki äänet tuulta lukuun ottamatta olivat itse aiheutettuja. Olin tottunut vain suksien kahinaan lumessa ja telttakankaan lepatukseen tuulessa. Toinen erikoinen asia Suomen keväässä oli pimeys. Huippuvuorilla aurinko laski edellisen kerran 18. huhtikuuta ja silloinkin vain 48 minuutiksi. — Kun tulimme Helsinki-Vantaalle, ihmettelin, että täällähän on pimeää. Olimme olleet auringon kanssa tekemisissä jatkuvasti, Uimonen kertoo. — Myös termostaatti oli pitkään ihan väärässä asennossa. Olin Suomessa ilman paitaa vaikka oli 10–15 astetta lämmintä. Peiton kanssa nukkuminen tuntui täysin mahdottomalta. Vajaa viikko meni ennen kuin kaikkeen alkoi tottua. Pitkäaikainen haave Uimonen toteutti pitkäaikaisen haaveensa huhtikuussa, kun hän lähti nelihenkisessä suomalaisretkikunnassa hiihtämään kohti Huippuvuorten pääsaaren pohjoista kärkeä, Verlegenhukenin niemeä. Hiihtomatkaa sinne ja takaisin saaren eteläisestä asutuskeskuksesta Longyerbyenistä kertyi noin 500 kilometriä. Neljän viikon aikana pakkanen nousi kylmimmillään yli 20 asteeseen. Tuuli puhalsi kovimmissa puuskissa yli 20 metriä sekunnissa. Uimonen sanoo, että säät olivat lempeät siihen nähden, mitä ne olisivat voineet olla. Silti tuulen ja pakkasen yhteisvaikutukseen oli vaikea sopeutua. Paljasta pintaa ei sopinut jättää näkyville. — Lämpötilat vaihtelivat nopeasti. Aina ei vain viitsinyt vaihtaa vaatteita sen mukaisessa tahdissa. Kaikki tekeminen oli kömpelöä ja hidasta, kun oli tumput, maskit ja muut päällä. Telttaolosuhteissa kaikki tehdään makuullaan tai kontillaan. Neljän viikon jälkeen oli kiva vetää housut jalkaan seisaallaan. Olot hiihtovaelluksella olivat varsin askeettiset. Peseytymisestä ei juuri kannattanut haaveilla ja välillä liian rankoiksi käyneet olosuhteet pysäyttivät retkikunnan telttoihinsa viettämään lepopäivää. Tuolloin retkiluksuksena miehet muun muassa katselivat elokuvia kannettavalta tietokoneelta, jonka lataaminen onnistui aurinkopaneelien avulla. Pääasiassa matka oli tunnista toiseen pelkkää hiihtoa. Tavallinen päiväohjelma sisälsi 50 minuuttia hiihtoa ja kymmenen minuuttia lepoa. Tämä toistui aamusta iltaan. — Retkeillessä elämä on varsin yksinkertaista, oli sitten Saimaan jäällä tai Huippuvuorilla. Hiihdät, valmistat ruoan, syöt, valmistaudut seuraavaan päivään ja nukut. Aivan kommelluksitta reissu ei sujunut. Kerran Uimosen teltan ulkopuolelle kuivumaan jättämä makuupussi karkasi tuulen mukana, mikä tiesi muutaman kilometrin hiihtolenkkiä öisellä jäätiköllä. Unissa Suomeen Fyysisesti rankka reissu oli myös matka oman pään sisään. — Tiedän kyllä, että pystyn hiihtämään, se ei ole se juttu. Yksi syy lähtemiseen oli se, että halusin testata, miten pystyn sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin. Onko se helppoa vai vaikeaa, ja miten pystyn toimimaan eri tilanteissa? Alkumatka meni hyvin uutta opetellessa ja maisemia ihmetellessä. Vaelluksen toinen viikko oli Uimoselle henkisesti kaikkein vaikeinta aikaa. — Mietin, että ei hemmetti, yli kaksi viikkoa vielä edessä, ja pois ei pääse kuin hiihtämällä. Ajatukset hupun sisällä risteilivät aikamoista vuoristorataa. Oli henkisesti tärkeä etappi, kun pääsimme niemenkärkeen. Olimme terveinä kääntöpisteellä ja tiesin, että siitä eteenpäin kaikki hiihtäminen on kotiinpäin, Uimonen kertaa. — Kahden viikon jälkeen aloin nähdä paljon unia. Unissa olin paljon Suomessa ja kesässä, näin paljon tuttuja ihmisiä. Taisi olla vähän koti-ikävä. Mikä sitten saa ihmisen lähtemään oloihin, joissa monikaan ei viihtyisi? Uimonen sanoo, että olosuhteissa ei ole sinällään mitään ihmeellistä. — On hyvää vaihtelua lähteä pois tästä sekamelskasta oman hupun sisään. Reissun kohokohdaksi uimonen mainitsee hetken, kun retkikunta ylitti 80. leveyspiirin. Se oli jonkinlainen unelmien täyttymys. — Se on ollut minulle jonkinlainen merkkipaalu 2000-luvun alusta lähtien. Oli hieno hetki, kun gps-laitteen näytössä luki 80 astetta north. Nyt Uimonen sanoo, että niin sanotut vaellusreissut ääriolosuhteisiin saavat riittää. Jatkossa hän retkeilee kotoisammissa maisemissa. Pieni takaportti jatkolle jää silti raolleen. — Reissu meni niin hyvin, että jäi vaarallisen hyvä tunne. Fysiikka kesti, psyyke kesti. Keho ja mieli pelasivat. Lue koko uutinen:

