Etelä-Saimaa: Jääkarhu söi miesten meetvurstit ja hyökkäsi Julkaisemme joulun pyhinä vuoden parhaita juttujamme verkkosivullamme. Tämä juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 22. toukokuuta 2016. Jumalauta jätkät, tuolla on jääkarhu! Huudahdus havahdutti muun retkikunnan. Matkamuistokuvien ottaminen Verlegenhukenissa katkesi kuin seinään. — Olimme nähneet tuoreita jälkiä. Karhu oli ollut koko ajan ihan lähellä, huhtikuun Huippuvuorilla hiihtänyt joutsenolainen Mikko Uimonen kertoo. Karhu oli reilun 100 metrin päässä olevan kummelin kohdalla, mihin miehet olivat jättäneet reppunsa. Hiihtämällä karhua ei päässyt karkuun, ja takana oli meri. Kun karhu lähti tulemaan kohti, miehet kokoontuivat ennakkosuunnitelmien mukaisesti yhteen ja alkoivat pitää meteliä. Matkassa pakollisena varusteena ollut kivääri oli valmiina. Jääkarhu ei miesten elämöinnistä välittänyt vaan lähestyi. Varoituslaukaukset saivat sen lopulta pysähtymään noin 40 metrin päähän. Eläin vetäytyi takaisin kummelille, missä se repi repun auki ja ryhtyi syömään sen antimia, meetvurstia ja juustoa. Miehet näkivät tilaisuutensa ja lähtivät hiihtämään pois. — Se kuitenkin huomasi, että paistit ovat liikkeellä. Kumpareen takana se odotti taas. Karhu lähti tulemaan miehiä kohti kovaa vauhtia. Muut laskivat metrejä samalla kun ampujaksi kokemuksensa perusteella valikoitunut Joonas Hiltunen oli valmiina. Retkikunnan johtaja Kari Kossila määräsi, että karhu on pakko ampua, jos se tulisi vielä viisi metriä lähemmäs. Pakko tuli. Ensimmäinen laukaus osui karhua lapaan. Se ei sitä vielä pysäyttänyt. Toisen, ylävatsaan osuneen laukauksen jälkeen se pakeni. — Toisen hyökkäyksen kohdalla olin varma, että joku kuolee. Karhu ei pysähdy millään, Uimonen kertoo. Kossila soitti välittömästi viranomaisille, jotka ohjeistivat suomalaisia odottamaan paikalla. Reilun kahden tunnin kuluttua helikopteri laskeutui. Viranomaiset löysivät jääkarhun haavoittuneena meren rannassa olleesta onkalosta. — Ensimmäisen helpotuksen jälkeen tuli todella paska fiilis. Ei jumalauta. Ei tässä näin pitänyt käydä. Uhanalaisen karhun ampuminen kalvoi mieltä, mutta norjalaisviranomaiset antoivat suomalaisille vapauttavan lausunnon. Se oli miehille henkisesti tärkeää. Uimonen kertoo katselleensa tapauksen jälkeen tavallista enemmän selkänsä taakse hiihtäessään. Lue koko uutinen:

