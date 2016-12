Uutinen

Etelä-Saimaa: Draaman kuningatar kyllästyi ilmaistyöhön — Nyt hän haluaa julistaa draaman ilosanomaa ihmistyössä Julkaisemme joulun pyhinä vuoden parhaita juttujamme verkkosivullamme. Tämä juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 10. syyskuuta 2016. Henna Laitinen istuu asuinalueensa kahvilassa Imatran Saareksiinmäellä. Kahvila on kätevä paikka: siitä voi lähteä australianterrieri Huldan kanssa pokemon-jahtiin ja sinne pääsee hetkeksi huoahtamaan kodissa tekeillä olevan remontin alta. Remontissa on myös Laitisen rooli Imatran jokanäyttämönesiintyjänä. Sosionomiksi opiskeleva Laitinen huomasi huseeraavansa monessa paikassa ilmaiseksi. Hän perusti draamakoulutusta tarjoavan yrityksen ja opettelee nyt laskun laatimista. — Oman työn hinnoittelu on hankalaa. Draaman ja teatterin tekeminen ei ole näkyvää, eikä siitä jää mitään konkreettista. Helpompaa oli tehdä ilmaiseksi, mutta pakko se on oppia, sillä en tykkää työttömyydestä, Laitinen pohtii kahvikupin ääressä. Näytteleminen on liian rakas harrastus leipätyöksi Teatteri on Henna Laitisen rakkaus. Sitä hän on tehnyt viimeiset kymmenen vuotta. Käsikirjoittanut, näytellyt, ohjannut. Harrastajaryhmissä, nuorisoseurassa, Teatteri Imatrassa. Näyttämöllä olemisesta ammattina Laitinen on kuitenkin luopunut. — Kymmenen vuotta sitten halusin näyttelijäksi, mutta se on niin rakasta, etten ole tahtonut sen tulevan leipätyöksi. Haluan säilyttää sen harrastuksena ja näytellä, kun eteen tulee mukava rooli, hän kertoo. Draama sen sijaan sopii leivän tuojaksi. — Draama on minulle luontainen väline. Tavoite on levittää sen menetelmien hyötykäyttöä sosiaalialan ja muillekin työpaikoille. Olen itse nähnyt, että draama on tehokas työkalu, jonka mahdollisuuksia ei Etelä-Karjalassa ole vielä hirveästi ymmärretty. Tehdystä työstä pitää saada maksu Sosionomi Henna Laitisesta tulee vuoden päästä. Hän aikoo pätevöityä lastentarhanopettajaksi, sillä lapset ja nuoret, päiväkodit ja koulut ovat olleet hänen töidensä tavanomainen näyttämö ja yleisö. Draaman kanssa voi toki saapastella muuallekin. — Lasten ja nuorten kanssa olen omimmillani, mutta draama toimii kaikkialla. Aikuisten ja lasten kursseilla, ikääntyvien palvelukodeissa, missä tahansa ihmistyössä, viimeksi Imatran pääkirjaston lastenkulttuurihankkeessa työskennellyt Laitinen sanoo. Draamaopettajat sorvaavat työpajojensa materiaalin tilaajan toiveista, sadoista erilaisista harjoitusoppikirjoista, alan internetoppaista ja omista kokemuksista. Materiaalia on Laitisen mukaan paljon, ja vain mielikuvitus asettelee rajat sen soveltamisessa. Yrittäjänä Henna Laitinen ottaa ensimmäisiä askeleitaan. Tavaramerkki on rekisteröity ja laskutuspalvelukin on, muttei vielä Y-tunnusta. Tilauskirjassa on joitakin merkintöjä, mutta töitä on jäänyt myös tekemättä, sillä kaikki tilaajat eivät halua maksaa. — Moni on sanonut ymmärtävänsä ja moni on kannustanut, että tehdystä työstä pitääkin saada maksu, Laitinen kertoo.

