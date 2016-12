Uutinen

Etelä-Saimaa: Sotilaslääketieteen keskuksessa panostetaan biologisten uhkien torjumiseen ja tunnistamiseen Puolustusvoimien yhtenä laitoksena toimii Sotilaslääketieteen keskus. Keskus huolehtii varusmiesten ja puolustusvoimien henkilökunnan terveydestä sekä järjestää koulutuksia ja tekee sotilaslääketieteellistä tutkimusta. Keskuksen johtajan Jouko Peltomaan mukaan keskuksessa on paljon osaamista kenttä- ja katastrofilääkityksestä. — Kun lähdemme metsään, meillä on sellaista kalustoa ja kykyä, että metsässä voidaan leikata ihmisiä, Peltomaa kertoo. Tutkimuksessa keihäänkärkenä on biologisten uhkien torjuminen ja tunnistaminen. Vaikka biologisten aseiden käyttö on kansainvälisissä sopimuksissa kielletty, puolustusvoimien tehtäviin kuuluu varautua niiden käyttöön. Myös esimerkiksi influenssapandemia luokitellaan biologiseksi uhkaksi. — Influenssapandemiassa oikea kysymys ei ole se, tuleeko sellaista, vaan koska sellainen tulee seuraavan kerran, taustoittaa tutkimus- ja kehittämisosaston johtaja professori Simo Nikkari. Taudinaiheuttajamikrobeita, kuten pernaruttobakteeria tai ebolavirusta, sanotaan biologisiksi uhka-agensseiksi niiden yhteiskuntaa vaarantavan vaikutuksen vuoksi. Erityisesti kehitysmaissa epidemian uhreja eivät ole vain sairastuneet ja heidän omaisensa, vaan koko maan talous. Suomessa on viranomaisyhteistyössä kehitetty menetelmiä, joilla voidaan mahdollisimman nopeasti tunnistaa, mistä agenssista on kyse. Mitä nopeammin agenssi tunnistetaan, sitä nopeammin saadaan oikeat antibiootit ja rokotteet käyttöön. — Ebola opetti, ettei kehitysmaissa ole diagnostisia valmiuksia. Jos joku sairastui ebola-alueella vakavaan kuumetautiin, esimerkiksi malariaan, hän saattoi päätyä ebolasairaalaan, Nikkari kertoo. Jo ennen ebolavirusepidemiaa oli maailmalla herätty siihen tosiasiaan, ettei WHO:lla ole riittäviä valmiuksia reagoida kyseisiin kriiseihin. Yhdysvaltojen aloitteesta perustettiin vuonna 2014 GHSA (Global Health Security Agenda), jonka tarkoituksena on parantaa maiden valmiutta biologisiin uhkiin liittyen. Suomen johdolla GHSA:lle on laadittu toimintatavat, joilla voidaan arvioida maiden terveysturvallisuutta. Kaksivaiheisessa prosessi sekä maa itse, että maan ulkopuolinen taho, laatii arvion maan terveysturvallisuuden eri osa-alueista ja määrittelee maalle 1—3 toimenpide-ehdotusta havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Suomessa arviointi tehdään ensi vuoden maaliskuussa. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeen mukaan maan tilasta ja resursseista riippumatta yksi asia on koettu arviointiprosessissa ylitse muiden. — Tämä tuo eri toimijat maassa kenties ensimmäistä kertaa yhteen. Turvallisuutta ajatellaan koko maan ja eri sektorien kannalta. Vaatii kovaa työtä saada poliittiset agendat ja pelot pois. Lue koko uutinen:

