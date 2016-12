Uutinen

Etelä-Saimaa: Lindströmiltä löytyy pihvi Jukka Lindströmin lavakomiikka on sellaista kuin stand up parhaimmillaan on: hyvin ajateltua, kirjoitettua ja esitettyä. Hänessä on televisiosta tuttua energiaa, mutta se ei ole millään muotoa pakotettua. En pidä siitä, kun koomikko tulee lavalle huutaen, että jee-nyt-on-hyvä-meininki ennen ensimmäistäkään juttua, ikään kuin se meininki sillä meuskaamisella syntyisi. Se alkaa jos alkaa, jos koomikko onnistuu. Lindströmin esittämisessä on hyvää, kokemuksen tuomaa jämäkkyyttä. Kun rutiinit ovat hyvin rakennettuja, niihin voi luottaa, ja tarpeen mukaan ne elävät lavalla omaan suuntaansa. Lindström (osaa) näyttää toisinaan siltä, kuin hän itsekin yllättyisi siitä, mitä lavalla tapahtuu. Improvisoijan taustasta on tässä hyötyä. Hyvä esiintyminen pelastaa huonojakin juttuja, mutta Lindströmin juttuja ei tarvitse pelastella. Hänen komiikkansa ei perustu irrallisille vitseille, vaan siihen, että hänellä on väite maailmasta. Usein se on kaikenlaisten puolivillaisuuksien ja latteuksien kyseenalaistamista ja asioiden tarjoilemista aivan uusilla kulmilla. Näitä uusia kulmia Lindström ei selitä vaan näyttää ja käyttää analogioita, mikä tekee niistä entistä elävämpiä. Kuka tahansa voi vänkyttämällä vänkyttää jotain, mutta jos pystyy näyttämään väitteensä toteen elävillä esimerkeillä, on heti paljon vahvemmilla. Lindströmin yllättävyydetkään eivät ole pakotettuja tai toistu aina saman kaavan mukaan. Hän ei siis metsästä outoja kulmia hampaat irvessä, vaan ne tuntuvat syntyvän hänen ajattelunsa ja sen loputtoman kyseenalaistamisen tuloksina. Stand up -komiikassa on ikävystyttävyyteen asti tapana irvailla ja vitsailla itseään nuoremmille sukupolville, ja sitä tekee myös Lindström. Useimmiten nämä ikärasistiset jutut tekevät pilkkaa nykysukupolvien kädettömyydestä ja helposta elämästä ja samalla nostavat kertojan heidän yläpuolelleen. Lindströmin pelastaa se, että vaikka hän naurattaakin vittuilemalla kakskymppisille, hän oikeastaan käyttää rutiininsa rakenteluna sitä, mikä useimmilla on jo jutun punch line. Lindström ei nimittäin jätä rutiiniaan vittuilun asteelle, vaan kääntää sen itseensä ja myöntää, että tässäkin rasismissa on loppujen lopuksi kyse pelosta. Lue koko uutinen:

