Etelä-Saimaa: Kolme videota käsityöstä, osa 2: Antti Nieminen Käsintehdylle on ostajansa silloinkin, kun talous ottaa takapakkia. Eteläkarjalaiset käsityöyrittäjät myyvät tuotteitaan somessa, myyjäisissä ja suoramyyntinä. Puskaradiokin toimii. Julkaisimme joulunpyhinä kolmen käsityöyrittäjän tarinat. Jokaisen jutun mukana on myös video. Käsityöyrittäjistä kertova artikkeli julkaistiin alunperin Etelä-Saimaassa sunnuntaina 18. joulukuuta. Metallista pientä ja suurta Antti Nieminen, 41 Taidesepän kasvot ovat noen mustaamat. Tällä kertaa noki ei ole ahjosta vaan temppuilevasta lämmityskattilasta. Sepän töihin pääsee käsiksi vasta, kun lämmitys pelaa. Antti Niemisellä on työn alla liki kolmemetrinen teräksinen hautamuistomerkki. — Tästä kolmasosa menee maan alle. Maan päälle jää miehenmittainen osa. Routa pystyy rautaakin liikuttamaan, hän kertoo hioessaan patsaan pintaa. Metalli saa vielä päälleen sinkkiä, joka patinoidaan. Sitten, joskus keväällä, monumentti on valmis siirrettäväksi eteläkarjalaiselle hautausmaalle. Niemisen Vaskitsa-yrityksellä on Taipalsaaren Rehulassa kaksi pajaa. Entisen koulun päädyssä on korupaja ja pihan reunassa sepän itse puusta ja savesta muuraama sepänpaja. Työtilat soveltuvat nyt kaikenkokoisten töiden tekemiseen. — Teen tilaustöitä. Ne voivat olla yksilöllisiä koruja ihmiselle tai veistoksia, rakennusten koruja. Tilauksia on riittänyt. Nieminen ehtii tehdä sekä pieniä että isoja, lyhyen ja pitkän valmistusajan vaatimia töitä. — Toimeen tällä tulee, mutta rikastumaan ei pääse. Hän aloitti sepänuransa vuonna 2000 Lahdessa, siirtyi sieltä Järvenpäähän ja muutama vuosi sitten Taipalsaarelle. Kun seppä tekee hyvää työtä, tulos kestää ikuisesti eikä samaa tarvitse tehdä uudestaan. — Koko ajan on uudistuttava, haeskeltava uusia markkinoita. Vaskitsalla on kotisivu, jossa töitä esitellään, ja sosiaalisessa mediassakin tieto leviää. — Pelkkä esilläolo ei kuitenkaan riitä. Kun joku jakaa somepäivitystä, se tuo toki mielihyvää, mutta ei takaa asiakkaita. Siksi Nieminen haistelee mahdollisuuksia, uusia rakennushankkeita, ja ottaa yhteyttä rakentajiin. — Rakentajat havahtuvat taidehankintaan usein liian myöhään. Niemisen mukaan taiteilija pitäisi ottaa mukaan jo talojen suunnitteluun, jolloin teokset istuisivat kokonaisuuteen. Takominen voi olla myös elämys. Monen muun käsityöyrittäjän tavoin Vaskitsa tarjoaa elämyspalveluja. — Tämä on toiminut myös mielenterveyskuntoutujien terapiapajana. Lue koko uutinen:

