Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaksi ihmistä sai vammoja teräaseista joulun aikana, tapauksia tutkitaan tapon yrityksenä ja törkeänä pahoinpitelynä Kaksi ihmistä sai vammoja teräaseista Etelä-Karjalassa joulun aikana. Vakavampi tapauksista tapahtui Lappeenrannan Liesharjunkadulla varhain lauantaiaamuna. Vuonna 1981 syntyneen naisen epäillään puukottaneen vuonna 1972 syntynyttä miestä yksityisasunnossa. Noin kello 2.40 tapahtunutta puukotusta tutkitaan tapon yrityksenä. Poliisi pidätti puukotuksesta epäillyn naisen. Puukotettu mies joutui sairaalahoitoon, mutta hänen on sittemmin kotiutettu. Toinen puukotus tapahtui Imatran Einonkadulla varhain sunnuntaiaamuna. Vuonna 1978 syntyneen miehen epäillään aiheuttaneen teräaseella vamman vuonna 1984 syntyneen miehen selkään noin kello 3.00. Poliisi otti asunnosta kiinni kolme henkilöä, joista kaksi on sittemmin vapautettu. Uhri kuljetettiin sairaalaan, mutta hänet on sittemmin vapautettu. Imatran tapausta tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/25/Kaksi%20ihmist%C3%A4%20sai%20vammoja%20ter%C3%A4aseista%20joulun%20aikana%2C%20tapauksia%20tutkitaan%20tapon%20yrityksen%C3%A4%20ja%20t%C3%B6rke%C3%A4n%C3%A4%20pahoinpitelyn%C3%A4/2016121702398/4