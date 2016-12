Uutinen

Etelä-Saimaa: Jukka Lindströmin ensimmäinen esiintymislava oli Linnoituksen vallit Julkaisemme joulun pyhinä aiempia parhaita juttujamme verkkosivullamme. Tämä juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 9. marraskuuta 2014. Noin viikon uutisten ankkuri, stand up -koomikko ja toimittaja Jukka Lindström aloitti esiintyjänä korkealta. Kahden nuoren miehen, Lindströmin ja Timo Pukin, improvisaatioryhmä Pökki-teatteri esiintyi ensimmäisen kerran Lappeenrannan Linnoituksen vallien päällä Linnoituksen Yössä vuonna 2000. — Se oli iso juttu. Jännitti aivan törkeästi. Olimme harjoitelleet kesän mittaan improa Pusupuistossa keskenämme, mutta en ollut esiintynyt missään, en edes koulun näytelmäkerhossa, Jukka Lindström kertoo. Valleille miehet oli ajanut kipinä, joka oli tarttunut opiskelukaupungissa Tampereella improvisaatioteatteri Snorkkelin esityksestä. Parivaljakko oli buukannut itselleen samaksi illaksi toisenkin keikan. Virallisiin ohjelmalehtisiin Pökki-teatterin nimeä ei ollut painettu, mutta miesten itsensä jakamat esitteet olivat tehonneet. Myös satamaan oli kertynyt kymmenpäinen yleisö seuraamaan, kun kaksi nuorta miestä improsi yleisön antamista aiheista muun muassa biisejä ja aforismeja. Lindströmin areenat ovat 16 vuodessa kasvaneet. Nyt hän vetää televisiossa viikottain ajankohtaissatiiria Noin viikon uutisia, jolla on uusintoineen ja Areena-katseluineen joka viikko puolisen miljoonaa katsojaa.. Stand up -koomikkona yleisöt ovat hieman pienempiä mutta sitäkin innokkaampia. Kun Lindström saapui joulukuun puolivälissä keikalle entiseen kotikaupunkiinsa Lappeenrantaan ravintola Old Cockiin, alaikäinen Juho Silventoinen oli kysellyt Lindstömiltä, olisiko hänen mahdollista päästä erityisluvalla keikalla. Se ei ollut mahdollista, mutta Lindström meni Silventoisen ja muutaman muun luo Lappeenrannan lyseon lukioon. — Juho ei luovuttanut, ja lopulta Twitter-kirjeenvaihdon jälkeen päädyin vanhaan lukiooni kertomaan opiskelijoille, miten Noin viikon uutiset tehdään. Hauskaa oli ja kiitos Juholle! Tällaiset improvisoidut jutut piristävät ihmistä, Lindström kirjoitti Facebookissa. Meksikolainen vaihto-oppilas Ennen Noin viikon uutisia Lindström esiintyi toisessa television ajankohtaissatiirissa, mutta pesti YleLeaksissa päättyi, kun hän siirtyi juontamaan Noin viikon uutisia. Ensimmäinen NVU- lähetys oli marraskuussa 2014. Ohjelman muoto ja idea muistuttavat John Oliverin juontamaa HBO-kanavan Last Week Tonightia sekä John Stuartin juontamaa The Daily Newsiä. Lindström toppuuttelee vertailua yhdysvaltalaisiin esikuviin. — Rima nousee vertailussa turhan korkealle. Daily Newsillä on esimerkiksi pelkästään käsikirjoitustiimissä 11 ihmistä plus monta taustatoimittajaa, meillä ohjelmaa kirjoittavat minun lisäkseni stand up -koomikot Teemu Vesterinen ja Tommi Tuominen sekä Anders Helenius, kertoi kaksi vuotta sitten. Nykyisin koomikoita ja toimittajia on enemmän, mutta perusperiaate on sama. Itse koottu tiimi oli Lindströmin ehdoton edellytys ohjelmaan lähtemiseen. Suuret esikuvatkaan eivät vieneet yöunia. — Huomasin Hietalahden kirpputorilla Tino Singhin keittokirjan. Mietin, onko hänellä ollut joskus oma kokkiohjelma. Se lohdutti. Ajattelin, että mitä sitten, jos Noin viikon uutiset menee pieleen, ei sitä parin vuoden päästä muista enää kukaan. Jukka Lindströmillä on stand up -rutiini, jossa hän käsittelee tummaa olemustaan: sen mukaan hän on meksikolainen vaihto-oppilas, joka ei palannut kotimaahansa vaan jäi Suomeen ja Lappeenrantaan. Todellisuus ei ole yhtä eksoottinen. — Ihan normaali perhe meillä oli Huhtiniemessä rivitalossa: isä, äiti ja kolme poikaa. Olen veljeksistä keskimmäinen. Luokan pelle Lindström ei omasta mielestään koskaan ollut, pikemminkin välistähuutelija, joka yritti kommenteillaan saada opettajia kiinni puolivillaisesta ajattelusta. Luokkakavereiden nauru oli hyvä palkinto. Bändikin Lindströmillä oli kavereiden kanssa. Punkkia soittava Perse harjoitteli Eevan tyttärien kanssa nyt jo palaneesta Tapanaisen talosta vuokratussa treenikämpässä. — Soitin rumpuja. Soittotaitoa tärkeämpää oli asenne. Sellainen do it yourself -meininki, ja että me ollaan sivussa valtakulttuurista. Hauskempi kuin Hedberg Lukion jälkeen Lindström ei tiennyt, miksi haluaa isona. Televisiossa esitetty Ryhmäteatterin Nyhjää tyhjästä -impro-ohjelma oli saanut ajattelemaan näyttelijän ammattia. Opiskelupaikaksi valikoitui vuonna 1996 Tampereen yliopisto ja valtio-opin opinnot. Näyttelemistä Lindström alkoi harrastaa Snorkkelissa. — Professori Olavi Borg kysyi ensimmäisellä valtio-opin luennolla, miksi olimme valinneet tämän aineen. Vastasin, että haluan yhdistää jotenkin teatterin ja politiikan. Borg vastasi, että onhan meillä paljon teatteripoliittista tutkimusta. Sitä en kuitenkaan lähtenyt hakemaan. Toimittajan työt hän löysi sivuaineopintojen kautta. Yleisradion uutistoimitus ja YleX:n ajankohtaisohjelma Etusivu olivat työpaikkoja pitkään. — Yksi kesä Ulkoministeriössä riitti tajuamaan, ettei minusta virkamiestä tule. Keväällä 2005 Jukka Lindström näki televisiossa stand up -kilpailun Get up, stand up. — Ajattelin finaalia katsoessani, että olenhan minä nyt hauskempi kuin Sami Hedberg, Pirjo Heikkilä tai Riku Sottinen, jotka siis olivat tuolloin uransa alussa. Halusin ehdottomasti kokeilla lajia ja kirjoitin koko kesän juttuja. Linnoituksen vallit tulivat mieleen ensimmäisellä stand up -keikalla Helsingin On the Rockissa 2005. Paitsi että valleilla ei jännittänyt läheskään niin paljon kuin nyt. — Se oli aivan hirveetä! Lavalla ei ollut ketään, kehen turvautua. Improharrastuksestakaan ei ollut keikalla muuta hyötyä kuin se, että osasin seistä lavalla. 50 ensimmäisellä keikallaan Lindström ei uskaltanut edes vaihtaa mikrofonia kädestä toiseen. Silti laji imaisi miehen mukaansa. — Stand upista löytyi tapa yhdistää teatteri ja politiikka. Lajissa koomikolla on kaikki kontrolli tekemisiinsä. Kukaan ei tule sensuroimaan tai sanomaan, mistä pitäisi puhua. Komiikan muoto kiehtoo Lindströmiä. 2000-luvun alussa hän katseli VHS-kasetilta puolentoista tunnin stand up -showta ja ihmetteli, miten se oikein tehdään. — On tosi mielenkiintoista miettiä, miten ja mistä huumori syntyy. Miten etukäteen kirjoitetut jutut saadaan lavalla näyttämään siltä kuin ne keksittäisiin tässä ja nyt. Ja miten rytmi on stand up -komiikassa niin oleellinen asia. Sen kun saisi siirrettyä televisioon. Lue koko uutinen:

