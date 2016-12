Uutinen

Etelä-Saimaa: Immalanjärvi osin hieman parempi ja huonompi Imatran Immalanjärven vedenlaatu on osissa järveä hieman parantunut. Tämän syksyn vesientarkkailun mukaan järven länsiosan, keskiosan ja Huvikummun mittauspisteissä saatiin hieman parannusta verrattuna vuoden 2015 tuloksiin. — Hienoista veden laadun kohenemista on havaittavissa, mutta se menee ihan normaaliin vuotuiseen vaihteluun, sanoo tutkija Matti Vaittinen tutkimuksen tehneestä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus -yhtiöstä. Vedenlaatu näissä kolmessa mittauspisteessä olivat edelleen hyvä/erinomainen-luokassa. — Pitkällä aikavälillä ravinnetasot ovat pysyneet näillä pisteillä samalla tasolla, mutta veden väriluku ja kemiallisen hapenkulutuksen pitoisuudet ovat nousseet vuosituhannen alusta lähtien. Immalanjärven varsinainen murheenkryyni on Laitilanlahti. — Laitilanlahden pohjukka, patotien takana oli vuoden 2016 lokakuussa varsin kurjassa kunnossa. Vesi oli aiempaa tummempaa ja sameampaa. Ravinnepitoisuudet olivat myös erittäin korkeita, sanoo Vaittinen. Pohjukan veden heikko laatu heijastuu myös patotien toiselle puolelle. Lue koko uutinen:

