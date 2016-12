Uutinen

Etelä-Saimaa: Hiisikartoittaja uhraa kiitokseksi Julkaisemme joulun pyhinä vuoden parhaita juttujamme verkkosivullamme. Tämä juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 28. elokuuta 2016. Hiisikartoittaja Ella Karjalainen astelee kännykkä kädessään sekametsään Lappeenrannan Kasukkalassa. Hän on tullut katsomaan, millaisessa kunnossa karttaan merkitty Hiidenmäki on nykyisin. Vain lyhyen kävelymatkan päässä hiekkatieltä löytyy suuri kallio, jonka metsä on pukenut vihreään ja harmaaseen huntuun. Hiidet ovat vanhoja uhripaikkoja, joissa muinaiset suomalaiset ovat pyytäneet onnea ja terveyttä luonnonvoimilta. Karjalainen on kuluneen kesän kartoittanut pyhinä pidettyjä kiviä, lähteitä, kallioita ja mäkiä Hiisi-hankkeessa. Taivaannaula -yhdistyksen hankkeessa suojellaan ja luetteloidaan hiisiä, ja kerätään niistä tietoa julkaistavaksi. — Jotkut hiidet ovat hienosti sammaloituneet, joissakin vanhaa uhripaikkaa halkoo asfalttitie, Karjalainen sanoo. Hiisiretkillään Karjalainen suunnistaa älypuhelimeensa ladatun Retkikartta.fi -sovelluksen avulla. Pyhän paikan jäljille on helppo päästä tavallisen kartan avulla. Kartta vilisee hiisi-, pyhä- ja ukko-alkuisia paikannimiä, jotka viittaavat menneisyyden pyhiin paikkoihin. — Sain yhdistykseltä joitakin kymmeniä selvityskohteita sisältävän listan, mutta olen tutkinut Lappeenrantaa myös omin päin, Karjalainen sanoo. Karjalainen taltioi hiidet olennaisilta osin digikameralla, ja lähettää kuvat vapaamuotoisen selvityksen kera Taivaannaulalle. Kasukkalan Hiidenmäen suuresta kalliosta Karjalainen ottaa satakunta kuvaa. Kun hiisi on katsastettu perin pohjin, jättää Karjalainen pari palaa ruisleipää kiven kylkeen syntyneeseen halkeamaan. — Jätän aina uhrilahjan kiitokseksi hiiteen. Lahjani on jotain syötävää. Metsäneläimet käyvät syömässä sen pois. Kalliolta matka jatkuu läheiselle Hiidensuolle. Mätästä halkoo metsäkoneen uurtama metsätie. Suo paljastuu pieneksi kosteaksi ryteiköksi, josta virtaa puro. Vähän edempänä levittäytyy hakkuuaukea. Matkalla takaisin autolle Karjalainen tutkii vielä tarkkaan maastoa kartasta. Epäilys hiipii hänen mieleensä. — Etsimämme hiisi onkin hakkuuaukean mäki. Kallio ja suo kuuluvat samaan Hiidenmäkeen, mutta varsinainen hiisi on hakattu. Tässä lähellä on myös louhos. Saa nähdä, uhkaavatko hakkuut ja kallion louhinta jäljelle jäänyttä hiittä. Tällainen saa surulliseksi. Metsä piilottaa sekä hiiden että hakkuun. Hiekkatieltä katsottuna ei arvaa, että kivenheiton päässä metsässä on jollekin arvokas paikka. Uhrikivelle tilausta tänään Ella Karjalainen on tarkistanut Lappeenrannan hiisiä Hanhijärvellä, Joutsenossa, Kasukkalassa, Korkea-ahossa ja Ruoholammella. — Joutsenon Arposenniemestä löytyi uhrikivi. Se on ilmeisesti yhä käytössä, sillä sen päälle oli jätetty luumuja, pähkinöitä ja kolikoita, Karjalainen sanoo. Entisaikojen suomalaiset käyttivät uhripaikkoinaan eli hiisinä luonnontilaisia puita, kallioita, kiviä, mäkiä ja lähteitä. Hiisiä pidettiin pyhinä ja niiden uskottiin hallitsevan ympäristöään tuonpuoleisilla voimilla. Hiideltä pyydettiin onnea ja terveyttä. Huonon maineen hiisi sai kristinuskon myötä, kun luterilainen kirkko vastusti jyrkästi vanhoja tapoja. — Hiidet ovat kulttuuriperintöämme. Juuriaan etsivä ihminen voi tarvita hiiden kaltaista paikkaa tässäkin maailman ajassa, Karjalainen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/25/Hiisikartoittaja%20uhraa%20kiitokseksi/2016121697462/4