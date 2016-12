Uutinen

Etelä-Saimaa: Alisa Vainio kiihdyttää taas kohti kovia vauhteja Alisa Vainion aamun kova ja illan kevyt harjoitus ovat ohi. Valmentaja Jarmo Viskarin mukaan kova harjoitus meni erittäin hyvin. Viime kausi meni jalkavaivojen vuoksi kokonaan ohi, mutta syksyn harjoitusohjelman lappeenrantalaisjuoksija on vienyt läpi ilman ongelmia. — On sellainen olo, että pitäisi päästä kisaamaan kohta, mutta pitää olla hyvässä kunnossa, ettei tarvitsisi olla hirveän pettynyt tulokseen, Vainio sanoo. Hän on aina ollut pedantti urheilija ja erittäin vaativa myös itselleen, mutta sanoo jo sietävänsä huonon tuloksen, jos siihen on selvä syy. Esimerkiksi määrältään kova viikko ilman herkistelyä. Tavoitteet jalostuvat myöhemmin, kun joulun jälkeen alkava etelän leiri on takana, eikä juoksukunto ole enää samanlainen arvoitus kuin liukkailla Suomen teillä lipsutellessa. Vainiolle riittää, jos joka vuosi kehitys menisi eteenpäin ja omat ennätykset paranisivat. Viskari on valmentanut elokuusta lähtien Suomen kestävyysjuoksun kovinta lupausta, mutta ei myönnä tuntevansa siitä paineita. Hän on kokenut juoksuvalmentaja, mutta Vainion tasoista timanttia ei ole koskaan ollut käsissä. — En ole näin motivoitunutta urheilijaa ikinä edes tavannut, Lappeenrannan Urheilu-Miesten entinen puheenjohtaja ja pitkäaikainen valmentaja kuvaa. Portugalin leirille parivaljakko lähtee heti joulun jälkeen. Lappeenrannan olosuhteissa ei tehdä maailman huippujuoksijoita, kun eteneminen on lipsuttelua liukkailla jalkakäytävillä. — Suomessa harjoitellaan jotain hiihdon ja juoksun välimaastoa, Viskari kuvaa. Se tarkoittaa sitä, että juoksijan jalat rummuttavat talven aikana tiukasti juoksumattoa. — Kovaa juoksemisessa on vuoden tauko ja on aina pieni riski, kun aletaan taas juosta kovaa, Viskari sanoo. Lue koko uutinen:

