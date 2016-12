Uutinen

Etelä-Saimaa: Äpärä sai Lausteella kovan kohtelun — savitaipalelainen Toivo Ruti ei kuitenkaan katkeroitunut Julkaisemme joulun pyhinä vuoden parhaita juttujamme verkkosivullamme. Tämä juttu on julkaistu Etelä-Saimaan verkkosivuilla 25.9.2016. 75-vuotias Heituinlahdessa asuva Ruti haluaa nähdä asioissa niiden hyvät puolet. Hän on saanut elämässään paljon aikaan, vaikka lähtökohdat olivat karut. Moni vastaavankaltaisessa tilanteessa ollut päätyi rikosten tielle. Ruti porskutteli omia latujaan. Hänen äitinsä jätti pojan Lappeenrannassa siskolleen tämän ollessa neljä vuorokautta vanha. Siskon piti lähteä töihin tehtaalle, joten tämä vei siskonpojan sosiaalivirastoon sanoen että tehkää mitä teette, äiti on maailmalla. Siitä alkoi Rutin tie, joka kävi lopulta aina Ruotsissa ja Norjassa saakka. Varhaislapsuudessa Lappeenrannan aikanaan hän oli viidessä eri perheessä kasvattina. Lisäksi Ruti oli sotalapsena Ruotsissa. Ruotsista hän palasi Lappeenrantaan 7-vuotiaana, jolloin oli määrä aloittaa Armilan koulussa opintie. Monien muiden sotalapsien tapaan ruotsin kieli oli kuitenkin tarttunut — ja tiukasti. — Kauppaoppilaitoksen puolella oli yksi ruotsinkielentaitoinen opettaja, joka sitten tuli auttamaan. Kyllä se suomen kieli sieltä takaisin tuli. Kasvattina ollut äpärä joutui ottamaan niskoilleen myös muiden kolttosia. Esimerkkinä Lappeenrannassa muuan arvostetun suvun pojan töpeksimiset: hän heitteli tehtaalla puupaloja betonivaluun. Touhut laitettiin Toivo Rutin nimiin. Sellaista oli olla äpärä. Viimenään tie vei Lausteen koulukotiin Turkuun 8-vuotiaana. Vuosi oli 1948. Äpäräpoika sai Lausteella kovan kohtelun. Äpärät joutuivat kärsimään eniten. — Siellä hakattiin niin perkeleesti. Sitkeämpiä enemmän. Mutta kyllä siellä ainakin töitä oppi tekemään, sitä ei käy kiistäminen, Ruti muotoilee. Viimeisellä karkureissulla edelleen Hän karkasi Lausteelta 14 kertaa. Viimeisimmälle karkumatkalle hän lähti 14-vuotiaana. — Sillä reissulla olen edelleen. Sääntöjen mukaan Lausteelta olisi pitänyt päästä vasta 18-vuotiaana. Neljä vuotta tuntui tuskalta jo ajatuksen tasolla. Karkausyritysten jälkeen päätyi häkkiin. — Siellä ehti juonia päässään seuraavia karkureissuja. Muistelmat kansiin Tänä syksynä Rutilta ilmestyi muistelmateos, jossa kerrotaan myös Lausteen ajoista. Teos kantaa nimeä Toivo Ruti — poikakodin karkuri, tuotekehittäjä ja yrittäjähenkinen tulisielu. — Monelle on tullut yllätyksenä, että olen ollut Lausteella. Ja tulee varmaan edelleen. Kuutisen vuotta sitten hän etsi netin kautta vanhoja Lausteen ajan kavereitaan. Valitettavasti monen tie oli vienyt telkien taa. — Se oli sen verran kova elämä, että moni päätyi sille tielle. Mutta mitäpä näitä menneitä muistelemaan. Vihan kanssa en ole koskaan osannut elää. Se olisi hirveän raskasta. Ensimmäisillä karkausreissuillaan Ruti oli vielä niin nuori, ettei osannut olla tarpeeksi ovela. Toisinaan hän päätyi maatilan töihin jonnekin. Niitä töitähän Lausteellakin oli opetettu. Samoin puutarhahommia. — Kun tilalla ei ollut enää töitä, niin ilmoitettiin poliisille, että täällä on tällainen karannut henkilö. Sitten haettiin pois ja vietiin takaisin. Pentuna sitä ei tajunnut maailman kieroutta. Neljästi jäin kiinni samalla alueella. Sitten tajusin, että ruotsinkielistä aluetta pitää välttää. Mukavaa porukkaa se aluksi oli ja töitäkin riitti. Viimeisellä karkureitillä käytiin aina Norjassa saakka, kunnes asettuminen Suomeen alkoi. Aluksi Ruti meni Turkuun. Puuttuvat koululuokat hän kävi Rovaniemellä. Sitten hän pääsi kutsuntoihin. Myöhemmin Ruti opiskeli vielä hitsaustekniikkaa ja kävi runsaasti erilaisia kursseja kulloisenkin työn tiimoilta. Ruti pyöritti Porvoossa perustamaansa muovitehdasta, joka on nyttemmin hänen kahden tyttärensä hoteissa. Ruti on mukana tehtaan toiminnassa edelleen. Hänellä on myös lukuisia muita projekteja ja harrastuksia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/25/%C3%84p%C3%A4r%C3%A4%20sai%20Lausteella%20kovan%20kohtelun%20%E2%80%94%20savitaipalelainen%20Toivo%20Ruti%20ei%20kuitenkaan%20katkeroitunut/2016121688938/4