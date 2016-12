Uutinen

Etelä-Saimaa: Samettileninkejä, omatekoisia koristeita ja puuro mantelilla —tältä näyttää joulu Tietäjänkadun senioritalossa Vanhustenhuollon ohjaaja Marja-Leena Rissanen touhuaa joulupuuroa kolmelletoista lautaselle. Senioritalon 24 asukkaasta yli puolet on kokoontunut talon yhteiseen joulunviettoon. Rouvat ovat laittaneet punaista ja samettia päälle, ja korvissa roikkuvat isot korut. Lappeenrannan Tietäjänkadun senioritaloon joulu tuli pari päivää ennen aattoa. Se tuli asukkaiden yhteiseen keittiöön piparintuoksuna, lauluna ja tarinointina. Yhteisöllisyys on tämän talon henki. Rissanen järjestää asukkaille ohjelmaa, hoitaa muuttoon ja tukiin liittyviä asioita ja myös valikoi taloon sopivia asukkaita. Vain yksi asunto on tyhjillään. Yhteisöllisyyteen kannustaminen oli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tavoite, kun Tietäjänkadun senioritaloa suunniteltiin. Suurin osa asukkaista on muistisairaita ja kulkee rollaattorin kanssa. Asukkaat auttavat toisiaan: jos yksi unohtaa asuntonsa sijainnin tai pyykkikone ei pesutuvalla käynnisty, kaveri auttaa. Eksoten kotihoito ja ateriapalvelu ovat usealla asukkaalla käytössä. Vuokran hintaan kuuluvat vesi, saunan ja pesutuvan käyttö sekä Eksoten tarjoamana Rissasen järjestämä päivittäinen toiminta. Nuorimman ja vanhimman asukkaan välillä on lähes 30 vuotta. Talon vanhin asukas Helli Turunen, 93, vaikuttaa hyvävointiselta. Hän lusikoi puuroa hyvällä ruokahalulla ja pyytää luumukiisseliä sekaan. Ranteessa on soittokello hätää varten. — Olen aina kaikessa ohjelmassa mukana. Jos minua ei näy, muut ihmettelevät ja tulevat hakemaan kotiovelta. Minulla on hyvät unenlahjat, eli olen vain saattanut nukahtaa. Jumppahetki, aamupuuro, päiväkotilaisten vierailu, askartelutuokio. Talon yhteisissä tiloissa oleva viikkolista on täynnä ohjelmaa, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Asukastoimikunnan kokouksissa on kahdeksan jäsentä. Asukkaat kertovat itse, mitä he haluavat tehdä. Asukkaiden toimintakyky parantunut yhteisen tekemisen myötä, Rissanen sanoo. — Onnistumisia on tullut, ja joillakin kunto on parantunut. On fyysistä tekemistä, mutta myös vertaistuki on tärkeää. Tuolla yläkerran oleskelutilassa vaihdetaan ajatuksia vaivoista ja vanhoista ajoista. Valkoisessa lyhdyssä leimuaa keltainen jouluvalo. Kahvit on juotu, ja asukkaat nousevat pöydästä yksi toisensa jälkeen. Helli Turunen opastaa muistisairaan ystävänsä hissiin. Rissanen kertoo, että talossa asuu huonokuuloinen rouva, jolle kuulokojeestakaan ei ole paljon apua. Silti rouva tykkää laulaa ja lähteä teatteriin. Vaikkei kuulisikaan, on ympärillä ihmisiä ja elämää. — Hän sanoo, että osallistuminen tekee hyvää sydämelle. Lue koko uutinen:

