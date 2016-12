Uutinen

Etelä-Saimaa: Ninni Poijärvi vei Pekka Kuusiston paikan Mokoman viulistina — Akustinen keikkarundi kiertää rokkibaarit kaukaa Julkaisemme joulun pyhinä vuoden parhaita juttujamme verkkosivullamme. Tämä juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 11. marraskuuta 2016. Sen piti olla vain tavallinen treenisessio akustista rundia varten. Mieleen tuli, että voisi painaa samalla recin päälle. Sitten homma lähti lapasesta. Näin laulaja Marko Annala kuvailee Mokoman viikon päästä ilmestyvää albumia Lauluroviolla. — Tekeminen paisui kunnianhimoisemmaksi, ja ajatus keikoista vaihtui levyn tekemiseksi. Edellinen levy (Elävien kirjoihin, 2015) oli menestys, eikä bändillä ole kiire mihinkään. Omien biisien coverointi ei silti ole vain erinomaisuudessa paistattelua. — Biiseistä on yleensä useita versioita ennen levytystä. Nyt niitä on sovitettu verevästi erilaisiksi ja aiempaa vapautuneemmin. Metalliyhtyeen edellinen akustinen omien covereiden levy Varjopuoli ilmestyi vuonna 2011. Mitä akustisuus muuttaa? — Tekee mieli tarttua saman aiheen ääritulkintaan. Nopeista tulee slovareita ja slovareista kiihkeämpiä. Osa biiseistä on rankkoja, mutteivät metallin tavallisilla keinoilla, Annala tiivistää. Akustinen coverointi ei ole soittamista hiljaisemmin ja ilman säröä. ”Pekkaa paremmaksi on vaikea panna” Lauluroviolle Mokoma kantaa materiaalia pääasiassa kahdelta edelliseltä sähköiseltä albumilta. — Edellinen levy oli faneille merkittävä. Olisi hullua olla coveroimatta niitä. Omien laulujen akustisia versioita jäi käyttämättä myös Varjopuoli-levyltä. Varjopuolella vierailivat kosketinsoittaja Laura Dziadulewicz ja viulisti Pekka Kuusisto. Uudella levyllä vieraat ovat vaihtuneet, ja vierailijoiden lukumäärä lisääntynyt. — Soittajat valikoituvat levytettävien biisien tunnelman mukaan, Annala sanoo. Shamanistinen veto kaipasi saamelaisräppäri Ailu Vallea, kansanmusiikkimaisuus haitaristi Netta Skogia ja juurimusiikkityyli viulisti Ninni Poijärveä. — Pekkaa paremmaksi on vaikea panna, mutta Ninni tuntui passelimmalta biisien luonteeseen. Mokoma sanoo ei rokkibaareille Mokoma on johtavia kotimaisia metallibändejä, ja sillä on tukeva fanipohja. Akustisella kiertueella ja levyllä yhtye hakee silti uudenlaista tulkintaa itsestään. — Yleinen näkemys on, että onhan se kuultu. Taivumme kuitenkin monenlaiseen ilmaisuun. Keikat ovat loppuunmyytyjä, ja jopa turkulaiset nostivat someäläkän, kun rundi ei aluksi ulottunut sinne. Silti Annalaa kismittää, että Mokoma jää monen katseen katveeseen. — Yllättävän moni ei pidä tätä järkevänä, eikä ymmärrä, mitä tämä touhu on. Akustinen Tuhkatkin pesästä -kiertue käynnistyi Aleksanterin teatterista Helsingissä. Etelä-Karjalassa sitä on soviteltu toistaiseksi vain Kehruuhuoneelle, mutta päivää ei ole vielä löytynyt. Rokkibaareihin Mokoma ei covereita ja vieraitaan aio viedä. Mokoman Tuhkatkin pesästä -kiertueen konsertti Lappeenrannan kaupunginteatterissa 15.2.2017 kello 19. Lue koko uutinen:

