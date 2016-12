Uutinen

Etelä-Saimaa: Kymmenet vapaaehtoiset valmistautuvat — seurakuntien avoin joulujuhla on toista kertaa Kimpisessä Jouluaaton kaikille avoin joulujuhla Lappeenrannassa valmistuu kymmenien vapaaehtoisten työntekijöiden voimin. Kimpisen koululla vietettävään juhlaan mahtuu noin 400 henkeä, ja vapaaehtoisia tarvitaan tarjoilemaan, keräämään astioita ja siivoamaan. Yksi vapaaehtoisista on Jaana Karhu. — Auttaminen on minulla kai verissä. Itselläni on aina ollut hyvät tukijoukot, ja äitikin käy yhä, 80-vuotiaana, ulkoiluttamassa vanhuksia, Karhu kertoo. Karhu on auttanut jo kauan muita. Yli 20 vuotta sitten, yksinhuoltajien paikallisyhdistyksen puheenjohtajana, hän alkoi lahjoittaa vaatteita ja tavaraa vielä pahemmassa pulassa oleville. Tänä syksynä Karhu laittoi avuntarjouksen Facebookin Roskalava -ryhmään. Avunpyyntöjä tuli niin paljon, että hän perusti uuden ryhmän, Joulurinki 2016:n. Siinä avun tarvitsijat ja auttajat kohtaavat. Ryhmässä on nyt yli 250 jäsentä. Myöskään aika ei Karhusta ole liian kallista annettavaksi. — Mitä neljä tuntia on ihmisen elämässä? Enemmän siitä itse saa kuin antaa. Viime vuonna Kimpisen joulujuhlaan tuli vanhuksia, lapsiperheitä ja maahanmuuttajiakin ja tunnelma oli Karhun mukaan hyvin lämmin. Joulujuhlan järjestävät Lappeenrannan kristilliset seurakunnat, joukko paikallisia yrityksiä ja Lappeenrannan seudun työnhakijat. Ohjelmassa on muun muassa joulurauhan julistaminen sekä jouluateria. Juhla Pohjolankatu 23:ssa alkaa kello 11.50. Ovet juhlapaikalle avataan kello 11.15 ja suljetaan juhlan alettua. Lue koko uutinen:

