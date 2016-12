Uutinen

Etelä-Saimaa: Kolme videota käsityöstä, osa 1: Aino Uski Käsintehdylle on ostajansa silloinkin, kun talous ottaa takapakkia. Eteläkarjalaiset käsityöyrittäjät myyvät tuotteitaan somessa, myyjäisissä ja suoramyyntinä. Puskaradiokin toimii. Julkaisimme joulunpyhinä kolmen käsityöyrittäjän tarinat. Jokaisen jutun mukana on myös video. Käsityöyrittäjistä kertova artikkeli julkaistiin alunperin Etelä-Saimaassa sunnuntaina 18. joulukuuta. Ura alkoi puuvillamatoista Aino Uski, 62 Sakset leikkaavat tottuneesti samettia leveällä leikkauspöydällä. Aino Uskin kaavana toimii valmis vaate, hartioille lämmikkeeksi kietaistava viitta. — Puuvillasametti on ihana materiaali leikattavaksi, se pysyy paikallaan kuin liimattuna, Uski kiittää. Vuonna 1984 muotisuunnittelijaksi Lahden muotoiluinstituutista valmistunut Uski on nähnyt tekstiilialan monet muutokset. Hän muistaa, että muotoiluinstituuttiin oli liki tuhat hakijaa, joista yhdeksän otettiin sisään. Yksikään näistä yhdeksästä ei Uskin tietojen mukaan ole alan palkkatöissä. Nekin, jotka olivat, on irtisanottu. Tekstiiliteollisuus on siirtynyt halpatuotantomaihin. Käsityöläiset kilpailevat Kaukoidässä ommeltujen vaatteiden kanssa. — Monena kesänä myin ompelemiani mekkoja Savonlinnan torilla Oopperajuhlien aikaan. Menekki oli hyvä, kunnes sielläkin alettiin myydä ulkomaisia t-paitoja ja halpoja laukkuja. Ne kojut valtasivat tilaa aina vain enemmän. Hän myöntää nuorena suunnittelijana sortuneensa itsekin välillisesti halpatyövoiman käyttöön. — Minulle tehtiin ruotsalaisesta alan suuryrityksestä tarjous, että suunnittele mattomallisto Intiassa kudottaville matoille. Vastasin myöntävästi, kun tarvetta rahalle oli. Yrittäjäuransa Uski aloitti kutomalla suunnittelemiaan puuvillamattoja. Seuraavaksi kuvaan tulivat silkkipainetut verhokankaat ja verhojen ompelu aina kokonaisia sisustuksia myöten. Kun terveys ei enää kestänyt kutomista, alkoi Uski ommella naisten vaatteita. Niitä hän myi messuilla ja toreilla. — Messupaikkojen hinnat alkoivat nousta niin korkeiksi, ettei se enää kannattanut. Suoramyynti Lappeenrannan Satamatien työhuoneelta kannattaa. Menekki on paras kesäisin, kun turistit liikkuvat Linnoituksessa. — Moni luulee, että olen täällä vain kesäisin. Ovet ovat kuitenkin avoinna ympäri vuoden. Uski esittelee mallistoaan myös kotisivullaan. Paras markkinointikeino on kuitenkin viidakkorumpu. — Joku näkee toisen päällä ompelemani vaatteen ja kysyy, mistä tämä on sen hankkinut. Lue koko uutinen:

