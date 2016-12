Uutinen

Etelä-Saimaa: Kivistö ei nykymittapuulla ole edes kylä – alue on enimmäkseen metsää, jota pilkuttavat pienet ja kiviset pellonlämpäreet Julkaisemme joulun pyhinä vuoden parhaita juttujamme verkkosivullamme. Tämä juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 15. toukokuuta 2016. Remonttitalon uudisasukas Lähinnä risteystä on vaalea talo. Kesäinen auringonpaiste lämmittää sen pihamaan. Tiikeriraitainen kissa kiehnää isäntänsä Jyrki Tommisen jaloissa ja nauttii täysin siemauksin alkavasta kesästä. Tomminen asuu kahden kissansa ja kahden koiransa kanssa taloa, jonka hän osti kymmenkunta vuotta sitten. — Tämä oli elämänikäisen unelman täyttymys. Talo tuli myyntiin samaan aikaan, kun Tomminen muutti Helsingistä Lappeenrantaan töihin. Kuusankoskella syntynyt, länsirannikon ja Lahden kautta pääkaupunkiin kulkenut mies oli kaivannut maaseudun rauhaan. Nyt hän tunsi päässeensä kotiin. — Olen asunut noin 40 osoitteessa. Tämä on jo yksi pitkäaikaisempia. Asettuminen taloksi oli helppoa, sillä edelliset omistajat — espoolainen pariskunta — olivat remontoineet sen asuttavaan kuntoon. Oman kunnon heikentyminen pani heidät muuttamaan suunnitelmiaan. Talon onneksi se sai heti uuden asukkaan. Kivistö ei nykymittapuulla ole edes kylä, vaan muutama talo pikkuteiden varsilla. Enimmäkseen alue on metsää, jota pilkuttavat pienet, kiviset pellonlämpäreet. Teitä kulkevan silmään pilkahtaa metsäjärvi täällä, toinen tuolla. Taipalsaaren ja Savitaipaleen raja halkoo kulmakuntaa kartalla. Pitäjän vaihtumista ei voi havaita mistään. Taipalsaaren puolella asuvan Tommisen työpaikka on Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) laboratoriossa Lappeenrannan Mustolassa. Työmatkaa on 47 kilometriä. — Kesäkelissä siihen menee 40 minuuttia, talvella vähän enemmän, hän kertoo. Työmatkan varrelle osuvat Pallon ja Saimaanharjun marketit. Viikonlopun kauppareissujen suunta on Savitaipaleen kirkonkylä, jonne on matkaa vain yksitoista kilometriä. Metsän keskellä asuessa halonhakkuu on luonteva harrastus, niin tänäkin keväänä. Valio-myrsky kaatoi rantakoivuja Saarijärven rannassa. Niissä on riittänyt pilkkomista. Kevätpäivänä Tomminen suunnittelee lähtöä mökille. — Vanhemmillani on mökki Puulaveden rannassa Hirvensalmella. Se on vanhempien rakentama ja täynnä rakkaita muistoja, joten siitä ei raaski luopua. Vanhempien toivekin on, että mökki säilyy suvussa. Suunnitelmat rantasaunasta omaankin rantaan ovat olemassa. Syksyisin Tomminen suuntaa Pohjois-Karjalaan, Nurmekseen. Siellä hänellä on eräkämppä kanalintujen ja jänisten metsästystä varten. — On minua paikallisiinkin metsästysporukoihin pyydetty, mutta en ole liittynyt. Sukulaistaloista moni autiona Jyrki Tommisen lähin naapuritalo on autiona. Riihen katto repsottaa pahasti, päärakennuksen huopakattokin hilseilee. Pihavaahtera on saanut tiputtaa lehtensä ilman, että niitä kukaan olisi moneen syksyyn haravoinut. Munalukko aitan ovessa pitää tallessa mennyttä elämää. — Talo on ollut tyhjillään jo ainakin 15 vuotta. Sen viimeinen asukas on kuollut. Nykyinen omistaja asuu Taipalsaaren kirkolla, kertoo Seppo Järvimies. Järvimies asuu saman tien varressa, mutta Savitaipaleen puolella. Kartassa siinä kohtaa lukee Järviä. Matkaa Tommisen talolta on noin kilometri. — Autiotalo on Kivistön talo, jonka mukaan kylä on saanut nimensä. Järvimiehiä siinäkin asui. Seppo Järvimies asuu synnyinkodissaan, joka on rakennettu metsärinteeseen. Piha avautuu etelään auringon hellittäväksi. Hän on asunut siinä koko ikänsä, joten hän tietää Kivistön entiset ja nykyiset asukkaat — enimmäkseen entiset. — Järvimiehiä täällä ovat melkein kaikki. Tuolla Totjärven rannassa asuu setäni Veikon porukka, neljä ihmistä. Se on yhtä paljon kuin Kivistön muissa taloissa on asukkaita yhteensä. Talon kaksi naista muodostavat kaksi kolmannesta kylällä vakituisesti asuvasta naisväestöstä. Vielä talvella kylässä asui myös Seppo Järvimiehen täti Annikki Rötkö. Hän muutti helmikuussa Savitaipaleen kirkolle. — Mäen päällä olevassa talossa asunut setäni haudattiin pari viikkoa sitten. Toinen talo mäellä oli Järvimiehen äidin kotitalo. Sen omistavat hänen Kotkassa asuvat serkkunsa. Järvimiehen lapsuudessa 1950-luvulla kylän kaikissa taloissa asuttiin. Lehmiä oli joka talossa ja pieniä viljelyksiä. Lapsia riitti kummankin pitäjän kouluihin. — Me savitaipalelaiset kävimme Hyrkkälän koulua, Taipalsaaren puolelta mentiin kouluun Kurhilaan. Vaikka taisi joku taipalsaarelainenkin käydä Hyrkkälässä, hän muistelee. Järvimies tuntee myös Jyrki Tommisen talon historian. — Siinä asui Kurhilan koulun opettaja Loviisa Kivi. Opettajalla oli piika ja renki, ja tallissa hevonen. Hevosella renki vei opettajan kouluun talvisin. Sulan kelin aikaan opettaja pyrki kulkemaan polkupyörällä. Helppoa se ei ollut, sillä Kivi talutti pyöräänsä sekä ylä- että alamäet. Niitä Kivistöntiellä on enemmän kuin tasaista osuutta. Kuinka Kivistön alue aikoinaan asutettiin, sitä Järvimies ei osaa kertoa. Ylöskirjattua tietoa ei ole oikein missään. — Metsissä on kiviraunioita, jotka näyttäisivät kertovan entisistä pelloista, kaskimaiden raivauksesta, hän pohtii. Suru kohtasi vanhan miehen Kivistön risteyksestä Partakoskelle päin ajettaessa tie painuu alas rantaan. Toisella puolella mäen päällä näkyy maatilan vanha päärakennus hyvin hoidettuine piharakennuksineen. Kevät on saanut rinnepellot vihertämään. Pihassa on hiljaista, mutta sisältä kuuluu television ääni. Arvo Summanen istuu isossa tuvassa katsomassa kotimaista elokuvaa. — Ette häiritse ollenkaan, tulkaa sisään vain, hän kutsuu ja sulkee television. Tuvan pöydällä on monta maljakollista kukkia. Onko jollain ollut merkkipäivä? — Ei, vaan veljenpojan kuoleman takia ne on tuotu. Eläkeikää lähestynyt veljenpoika kuoli yllättäen, ja miesten moni yhteinen suunnitelma jäi toteutumatta. — Hän kävi täällä viikonloppuisin Vantaalta, jossa asui. Lomilla oli pitempäänkin. Ennen muuttoaan etelään veljenpoika asui samassa talossa Summasen ja leskiäitinsä kanssa. — Veljeni on haudattu Savitaipaleelle, ja sinne haudataan nyt poikakin, hän arvelee. Savitaipaleen kirkko on Summaselle kotikirkko, sillä sinne on matkaa vain kymmenen kilometriä — puolet vähemmän kuin oman seurakunnan kirkkoon Taipalsaarelle. Arvo Summanen kertoo täyttävänsä kesällä 98 vuotta ja olevansa Taipalsaaren vanhin mies. — Tässä samalla paikalla olen asunut koko ikäni. Talo on rakennettu vuonna 1917. Parhaimmillaan navetassa oli kahdeksan lehmää. Myöhemmin naapuri viljeli peltoja, mutta nyt hänkin on lopettanut. Heinä pitäisi kuitenkin jotenkin edelleen ajaa. Kotona asuminen onnistuu Summaselta ikävuosista huolimatta. — Kodinhoitaja käy joka päivä, tuo ruuankin. Ikä on tuonut tullessaan vaivoja. — Keskussairaalassa sanoivat, että on läppävika, mutta olen liian vanha leikattavaksi, on liiaksi riskiä. Kun elämää on nähnyt riittävän pitkään, riski ei pelota. Summanen kertoo käyneensä nyt yksityislääkärillä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/24/Kivist%C3%B6%20ei%20nykymittapuulla%20ole%20edes%20kyl%C3%A4%20%E2%80%93%20alue%20on%20enimm%C3%A4kseen%20mets%C3%A4%C3%A4%2C%20jota%20pilkuttavat%20pienet%20ja%20kiviset%20pellonl%C3%A4mp%C3%A4reet/2016121693250/4