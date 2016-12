Uutinen

Etelä-Saimaa: Kinkku on paistettu, joululahjat avattu — tarkista tästä, minne rasva ja roskat tulee laittaa Jäteautot eivät aja ylimääräisiä vuoroja joulun aikaan. Jätekatosten pursumista yli äyräiden voi ehkäistä välttämällä ylipakkaamista ja mitoittamalla ruokaostokset oikein, Etelä-Karjalan jätehuolto opastaa. Tärkeää on, että syntyvä jäte löytää oikean paikkansa. Kinkun rasva ja foliovuoat Valuvaa paistorasvaa ei saa kaataa viemäriin. Jäähtyneen rasvan voi imeyttää talouspaperiin ja laittaa biojätteeseen. Lappeenrannassa paistorasvan voi viedä myös maito- tai mehutölkkiin pakattuna K-Citymarketin ja K-Supermarket Lauritsalan Kinkkutemppu-keräyspisteisiin. Imatralla rasva otetaan vastaan K-Supermarket Imatrankoskessa. Kerätystä rasvasta jalostetaan biodieseliä, jonka tuotolla avustetaan nuoria ja vähävaraisia perheitä. Foliot ja laatikkoruokien alumiinivuoat kuuluvat metallinkeräykseen. Lahjapaperit ja pakkaukset Siistit lahjapaperit ja -pakkaukset kannattaa säilyttää ensi joulua varten. Käyttökelvottomat laitetaan kuivajätteeseen, ei paperinkeräykseen. Pahvit tulee taitella pieneen tilaan ja toimittaa kartonkikeräykseen. Joissain kierrätyspisteissä on puristimet kartonki- ja muovipakkausten litistämiseen. Konvehtirasioiden konvehtilokerikot ovat muovijätettä, konvehtien käärepaperit kuivajätettä. Joulukuusi Kuusen voi pilkkoa polttopuiksi tai laittaa pilkkeinä biojäteastiaan. Kerros- ja rivitaloissa kuuset on paras koota keskitetysti, jolloin taloyhtiö voi järjestää niille kuljetuksen jätekeskukseen. Omakotiasujan on tilattava kuljetus erikseen. Kuusta voi tarjota myös hevostallille hevosten järsittäväksi. Hautakynttilät ja tuikut Tuikkujen ja ulkotulien metalliset kuoret laitetaan metallikeräykseen. Kynttilänpätkät voi sulattaa uusiokäyttöön tai laittaa kuivajätteeseen. Paristot Lelujen ja jouluvalojen käytetyt paristot tulee viedä ongelmajätekeräykseen tai paristoja myyviin liikkeisiin. Uudenvuoden tinat Tinat sisältävät lyijyä ja ovat siten ongelmajätettä. Niitä ei saa laittaa metallinkeräykseen. Jos ei säilytä niitä seuraavaan vuoteen uudelleen sulatettaviksi, tulee ne viedä ongelmajätekeräykseen. Ekologinen korvike tinalle on hieno sokeri. Sitä voi sulattaa valurautapannulla, kipata kylmään veteen ja nostaa reikäkauhalla kuivumaan. Ilotulitteet Ilotulitusrakettien roskat kuuluvat kuivajätteisiin. Palauta räjähtämättömät tai vanhentuneet raketit ilotulitteiden myyjille tai vie poliisille. Jouluvalot Rikki menneet jouluvalot kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteisiin. Niitä otetaan veloituksetta vastaan myös jäteasemilla. Loisteputkia sekä led- ja energiansäästölamppuja voit palauttaa myös lamppuja myyviin liikkeisiin. Lue koko uutinen:

