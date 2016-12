Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaikkia puita ei kaadeta rakentamisen tieltä — Marian aukion lehmukset saivat uuden elämän Viipurin Vanerin alueella Julkaisemme joulun pyhinä vuoden parhaita juttujamme verkkosivullamme. Tämä juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 21. toukokuuta 2016. Hannu Tolonen kävelee Juvakankentän laitaa Lappeenrannan Armilankadulla. Kaupunginpuutarhurin jaloittelulle antavat valoa ja varjoa 30-vuotiaat lehmukset kadun ja kentän välissä. Valo oli paljon kovempi ja vihreätä paljon vähemmän vielä jokunen vuosi sitten, mutta sitten 17 puuta muutti ympäristön ilmettä kauppakeskus Ison-Kristiinan laajentamisen alta. — Kaupunki tekee nykyisin maankäyttösopimuksia, jotka velvoittavat rakennusliikkeitä siirtämään puut rakennuskohteista toiseen paikkaan niiden kaatamisen sijasta, Tolonen toteaa. Rakentajien pään kääntäminen on kovan työn tulos Käytäntöä on Tolosen mukaan harjoitettu viitisen vuotta. Rakennusliikkeiden pään kääntäminen oli kovan työn takana, mutta yhä useammin tuttu puu on saanut uuden elämän muualta. — Kimpisen kampuksella on lehmuksia Vapaudenaukiolta ja Paasikivenpuistosta. Marian aukion lehmuksista osan sai siirrettyä Viipurin Vanerin asuinalueelle ja Keskuspuistoon, hän kertoo. Puiden siirtäminen on tavallisesti mahdollista, jos puu on hyväkuntoinen ja jos muuttomatka ei ole järin pitkä. Pitemmällä retkellä juuriston multapaakun säilyminen tarvitsisi erityistoimenpiteitä. Kaikkia puita ei silti voi pelastaa. Esimerkiksi Pormestariparkin päältä kaatui kahdeksan lehmusta, mutta korvaukseksi rakentaja istutti 17 uutta Adolf Ehrnroothin aukiolle Rakuunamäelle. Voisiko vanhan tammen säilyttäminen olla rakentamisen lähtökohta Rakuunamäen istutuksista Tolonen toivoo ennakkotapausta. Sellainen on tarpeen, sillä kaupunkirakenteen tiivistäminen ja viherrakentaminen on hankala yhtälö, jos raha on määräävä tekijä. — Hyvä suunnittelu ja periksiantamattomuus säilyttävät puita, mutta kunpa edes kerran kuulisi, että rakennussuunnitelman lähtökohtana on tontilla olevan 100-vuotiaan tammen säilyttäminen. Puita toki arvostetaan osana kaupunkiympäristöä. Arkkitehtien havainnekuvissa on usein puita jossain kulmassa suunnitelmaa, vaikkei niitä todellisuudessa voi tontille istuttaa, Tolonen toteaa. Puiden siirtäminen rakennustöiden alta uuteen paikkaan on Tolosen mukaan harvinaista Suomessa. Muuten Lappeenranta edustaa tavallista viherrakentamista maan kaupunkien joukossa. Rakennusliikkeiden ohella kaupungin omille suunnittelijoille on opetettu uusia näkökulmia esimerkiksi liikenneratkaisuissa. Välikaistat ovat aiempaa leveämpiä, ja niille mahtuu nyt myös puita. Lue koko uutinen:

