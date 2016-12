Uutinen

Etelä-Saimaa: Jäänmurtaja Iso-Pukki pirstoo Saimaan jään säpäleiksi Julkaisemme joulun pyhinä vuoden parhaita juttujamme verkkosivullamme. Tämä j uttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 17 . tammikuuta 2016. On tammikuu 2016. Lähdetään, ilmoittaa Iso-Pukin päällikkö Jopi Jokivartio Imatralla Vuoksen satamassa. Asiakas odottaa, että murtaja raivaa avovettä sen ympärille. RMS Goole on rahtilaiva, joka on viemässä Stora Enson valmistamia paperirullia Itämerelle. Tuuli pingottaa vaakasuoraksi Antiguan ja Barbudan lipun aluksen perässä. Kotisatama on eksoottinen, mutta Goole on saksalaisomistuksessa. Jokivartio laittaa pakin päälle ja tehon täysille. Mitään ei tapahdu. — Ollaan jäädytty kiinni. Siihenkin on jäänmurtajalla totuttu. Ratkaisu pyörii aluksen perässä. Potkuri saa veden virtaamaan, mikä sulattaa ympäröivää jäätä. Tovin kärsivällisen odottelun jälkeen alus keinahtaa. Irti on. Jää ei murru koneteholla vaan painovoimalla. Jäänmurtajan toiminta-ajatus on liu’uttaa alus vedestä jään päälle. Jäälle nouseva massa särkee sen allaan. Iso-Pukki alkaa huojua, heilahdella ja täryyttää eli käyttäytyä niin kuin jäänmurtaja työssään käyttäytyy. — Pitää olla rentona, muuten lihakset kipeytyvät, päällikkö sanoo. Hän ohjaa kaksinappulaisella ohjaimella. Vihreästä oikealle, punaisesta vasemmalle. Radiopuhelinyhteys asiakasaluksen luotsiin eli oppaaseen sekä VTS:än eli vesiliikenteen ohjauskeskukseen on ahkerassa käytössä. Töyssytys lennättää tuhkakuppina toimivan lasipurkin lattialle. Komentosillalla kuluu paljon kahvia ja tupakkaa. Ennen lähtöä konepäällikkö Matti Nurmi on kulkenut konehuoneessa kääntelemässä vipstaakeja. Sana konehuone vähättelee tilaa. Kyse on hallista. Dieselmoottorin kyljestä tuntee, kun öljy alkaa lämmetä. Kun Nurmi vääntää vivuista myötäpäivään, tuhannen hevosvoiman päämoottorit jyrähtelevät yhä kovempaa. Ilman kuulosuojaimia paikalla ei kestäisi olla. Käynnistyykö jäänmurtaja kovimmallakin pakkasella? Pitääkö senkin moottori kytkeä lämmitystolppaan? Tavallaan. Satamassa saa maista sähköä, jolla moottoriöljyjä voi esilämmittää. Työkaluja ja varaosia on paljon. Samoin siivousvälineitä. Konehuoneessa pitää imuroida ahkerasti, ettei pöly kulkeudu generaattoreihin. Komentosillalla tarkenee T-paidassa Kun matka vie ulos satamasta, kulku helpottuu. Vuoksen virta on ohentanut jäätä. Täällä se ei kestäisi ihmistä. Kun Iso-Pukki etenee, jää halkeilee jo ennen kuin keula osuu siihen. Halkeamat leviävät, ja jää irtoaa lauttoina. Siniharmaat lautat kääntyilevät ja murenevat pienemmiksi. Osa painuu jääkannen alle, osa jää lillumaan tummaan sulaan. Jään hajoamisessa on jotain yhtä koukuttavaa kuin tulenliekkien katselussa. T-paita on murtajalla tavallinen työasu. Komentosillallakin on reilut parikymmentä lämpöastetta. Kannella pistäytyessä tarvitaan lämmintä varustetta, mutta siellä ei käydä normaalisti kuin irrottamassa ja kiinnittämässä laiva sekä lumitöissä. Saimaa särkyy turkulaisvoimin. Iso-Pukin kotipaikka on Turku, jonka seudulta miehistö on. Vaihtopäivinä yksi porukka ajaa Turusta alukselle ja toiset ajavat auton takaisin. Miehistön asuintilat ovat pienemmät kuin konehuone. Jokaisella on hytti, jonka sijainti määräytyy tehtävän mukaan. Hytissä on punkka, työpöytä, pari hyllyä ja lavuaari. Matti Nurmen työpöydän läppärillä on auki iltapäivälehden nettisivu. Joutilaat istuvat messissä eli olohuoneessa ja katsovat televisiota. Sen ääni ei melussa erotu, pitää lukea tekstitystä. Jään murtaminen lisää jäätä Jäänmurtaja voi kulkea monella tavalla. Se voi ajaa vanhaa väylää eli edellisten kulkijoiden jälkeä. Silloinkin pitää olla tarkkana, sillä liikkuva jää on voinut siirtää jäljen ulos reitiltä. Murtaja voi myös leventää aiempaa väylää reunalta. Kinkkisessä kohdassa se ajaa tuplaa eli kulkee edestakaisin. Jää ei ole vain jäätä. Se voi olla esimerkiksi teräsjäätä, ahtojäätä, puikkojäätä tai päällekkäin olevaa jäätä. Jään murtaminen lisää jäätä, sillä se paljastaa uutta, jäätymiselle altista avovettä. Yllättäen jääaavalta erottuu jotain — pikkuinen vene. Mitä ihmettä? — Joku mökkiläinen käyttää sitä murretun väylän ylitykseen. Tulee todennäköisesti moottorikelkalla veneelle, sauvoo sillä väylän yli, jättää veneen toiselle puolelle ja ajaa kyydissä olevalla polkupyörällä mökille, Jokivartio päättelee. Jos lumituisku ei täyttäisi ilmaa, voisi nähdä paljon muutakin. — Tänä talvena on nähty jäällä norppa, kettu, useita jäniksiä sekä hirviemä ja kaksi vasaa. Merillä tai Saimaalla olo on elämäntapa. Jokivartio sanoo, että aluksella on toinen elämä ja toinen perhe. Jokivartion kaksi pientä lasta ja vaimo ikävöivät perheenisää kotona Paraisilla. Isä puolestaan ikävöi aluksella perhettään ja kotona aluksilla oloa. Murtaja liikkuu siellä, missä se on järkevintä. Vietyään Goolen kanavaan Iso-Pukki noutaa toisen laivan Puumalasta. Goole odottaa yön, ja sitten murtaja vie kaksi alusta yhtäaikaa kanavaa eteenpäin. Suunnitelmia voi tosin tehdä vain vuorokaudeksi, ja nekin voivat muuttua. Joskus tulee välipäiviä. Silloin Iso-Pukkia tärisyttää kuorsaus. Nukkuminen on suosikkiharrastus melun tauotessa. Välipäiviin kuuluvat myös kauppareissut. Imatralla koko porukka lähti tilataksilla Prismaan ostamaan ruokalastin. Ruokaa on oltava aina vähintään viideksi päiväksi. Aluksella aikakäsitys häviää Iso-Pukin runkoa ympäröi parisenttinen erikoisteräksestä valmistettu jäänmurtovyö. Lähes 40 vuodessa siihen ei ole tullut ainuttakaan jään aiheuttamaa lommoa. Saimaalla kulkevat vain jääluokitetut alukset, joiden runko kestää talven. Suurin vaara liittyy ohjaamisen vaikeutumiseen. Jos laiva ei onnistu kääntymään jäissä, se voi syöksyä ulos väylältä ja pahimmillaan kiville. Siksi Iso-Pukin on tehtävä mutkista jouhevia 80-metriselle Goolelle. — Kurvi on tiukka, ota hyvä vauhti, Jokivartio vinkkaa luotsille. Päiviä rytmittävät työvuorot ja ruokailut. Aikakäsitys häviää, on vaikea muistaa, mikä päivä on, mitä tehtiin eilen ja missä oltiin. Kokki Elina Råmarkin valtakunnan kulkee päästä päähän kahdella askeleella. Hän kurkottaa kontillaan lattialla alakaapista maustekurkkupurkkia. Råmark ei anna ahtauden haitata vaan haluaa valmistaa ruuat alusta asti ja leipoo keittopäivinä sämpylät. — Kyllähän tiskikone helpottaisi, mutta menee se näinkin, kun ei meitä niin monta ole. Kahvi loiskuaa ympäri keittimen pannua. Päivälliseksi on valmistumassa lihamakaronilaatikkoa puolukkasoseella, vihersalaattia, sienisalaattia ja perunasalaattia. Ruokajuomaksi on maitoa ja piimää. Koko miehistö voi esittää ruokatoiveita. Porukka ei ole nirsoa, Råmark on ollut nykyisessä työssään viitisen vuotta eikä ole törmännyt erikoisruokavaliotoiveisiin. Keli voi joskus asettaa rajoituksia. Kovassa merenkäynnissä on tehtävä kipossa pysyvää uuniruokaa. Jäänmurrossa aallokkoa ei ole, mutta höykytyksessä on oltava varovainen veitsien kanssa. Välillä herkutellaan. Usein jäätelöllä. Miehistön vapaa-ajan täyttävät televisio, kirjat ja netti. Råmark myös kutoo. — Samanlaista tämä oikeastaan on kuin kotona, hän sanoo. Tietyistä ominaisuuksista on hyötyä viihtymisessä. — Ei saa ottaa kaikkea niin vakavasti. Huumorintajuinen täytyy olla. Råmark on unelmatyössään ja ilmoittanut sen myös poikaystävälleen. Aiheesta ei ole tarvinnut keskustella. Maisema tuikkii kuin jouluvalot Satamosaaren lähellä konemies Jere Pursiainen ilmoittaa, että jäähdytysvesi ei kierrä. Pitää pysähtyä. Heti kun Iso-Pukin kulku hidastuu, Jokivartio kertoo sen takana tulevalle Goolelle. Paussi vie vain pari minuuttia. Pyry vain sakenee. Tuolla jossain on Joutsenon Pulpin tehdasalue, mutta valon kajokaan ei erotu. Tuuli puhaltaa 15 metriä sekunnissa. — Yllättävän kovaa jäätä. Luonto on yllättänyt ammattilaisetkin. Väylä on ollut pari päivää vailla liikennettä, ja sen huomaa. Vauhti muuttuu mateluksi. Jokivartio katselee taakse. — Jälki ei ole hyvää. Rännistä tulee vain yhdeksänmetrinen, kun perässä tuleva laiva on 12 metriä leveä. Hän joutuu tekemään paljon töitä. Hän-sana viittaa Gooleen. Merenkulkukielessä laiva on hän, englanniksi she. Rännistä tulisi leveämpi, jos voisi nostaa vauhtia. Nyt se ei onnistu, sillä teho on jo lähellä maksimia. Tuisku tunkee oven raosta. Ovi jäätyy kiinni tupakkataukojen välillä. Kuhaluodon paikkeilla on erityisen röykkiöistä. Kapeikkoa on murrettu moneen kertaan, ja jäätä on limittäin, lomittain, pitkittäin ja poikittain. Merimerkkien automatiikka kytkee niiden valot päälle. Maisema alkaa tuikkia kuin jouluvalot, on vihreää, punaista ja keltaista, vilkuilla ja ilman. Potkuria pyörittävän sähkömoottorin jäähdytysongelmat pakottavat pysähtymään Luovukkaluodon tuntumaan. Pursiainen käy kannella avaamassa moottoria jäähdyttäviä ilmanottoaukkoja. Kun ryske hetkeksi taukoaa, kuulee, että radio on päällä. Iso-Pukki on perinteinen alus, ja automatiikkaa on vähän. Komentosillalla nykyaikaa edustavat muun muassa modeemi, satulatuoli ja kannettava tietokone, jonka käyttäminen ei ole helppoa liikkeellä ollessa. — Hiiri hyppii niin perkeleesti, Jokivartio manaa. Saimaan Kanavan virran lähestyessä jää ohenee ja pehmenee. Kohta erottuu kanavaan vievien vihreiden valojen jono. Katulamput ja pihojen koristevalot kajastavat. Penkereiden suojassa höykytys ja tuulen tuiverrus tuntuvat kaukaisilta. Jopa sulaa vettä näkyy. Kanavassa juoksutetaan vettä, jotta sulut pysyvät auki virran voimalla. Edessä siintää Mälkiän sulku sulana ja mustana. Sinne lipuu RMS Goole.

