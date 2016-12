Uutinen

Etelä-Saimaa: Irina Boreisha ihastui Suomessa ensimmäiseksi lohikeittoon, myöhemmin hän rakastui suomalaiseen mieheen Lohikeitto. Se painui lähtemättömästi Irina Boreishan mieleen ensimmäiseltä ulkomaanmatkalta, jonka hän teki Suomeen 2000-luvun alussa. — Se oli niin maukasta! Neuvostoliitossa syntyneen ja kasvaneen Boreishan silmissä Suomi oli kaunis maa. — Kaikki oli erilaista. Ihmiset puhuivat eri kieltä, kaupassa en ymmärtänyt mitään. En voinut edes ostaa rahkaa, koska en ymmärtänyt mikä on rahkaa. Boreisha päätti alkaa opiskella suomea. Palattuaan Pietariin hän ilmoittautui suomen kurssille. Kymmenisen vuotta sitten Boreishan ryhtyi kirjeenvaihtoon lappeenrantalaisen miehen kanssa. He alkoivat kirjoittaa toisilleen joka viikko. Heinäkuussa 2007 Boreisha ja lappeenrantalainen mies tapasivat Viipurissa Monrepos-puistossa. — Hän oli oikein komea mies. Myöhemmin Boreisha matkusti Lappeenrantaan useasti, ja suhde kehittyi. He menivät naimisiin, ja Boreisha muutti Lappeenrantaan kuusi vuotta sitten. Boreisha viihtyy Lappeenrannassa, eikä kaipaa Pietarin hulinaan. — Sieluni haluaa rauhaa. Boreisha sanoo sopeutuneensa elämään Lappeenrannassa helposti ja puheliaana hänen on ollut helppo löytää suomalaisia ystäviä. — Minun on helppoa puhua mistä vaan. Boreisha ei pelkää puhua suomea, vaikka aina aikamuodot tai sanojen päätteet eivät olisi kieliopillisesti oikein. Jos hän ei muista jotain sanaa, hän yrittää selittää sen suomeksi tai sanoo sanan englanniksi tai vaikka venäjäksi. Puhetta tehostavat eloisat kädet. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

