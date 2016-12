Uutinen

Etelä-Saimaa: Hannu Sopanen eli iloisena loppuun saakka Julkaisemme joulun pyhinä juttuja kuluneen vuoden ajalta. Tämä juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa sunnuntaina 4. syyskuuta 2016. Mies on valoisa kuin itse aurinko. Olemus on hiukan kuihtunut ja hiukset syöpähoitojen takia harventuneet, mutta Hannu Sopasen, 72, juttu luistaa ja siniset silmät tuikkivat ihan niin kuin ennenkin. Keskustelun aiheet ovat tällä kertaa kirjaimellisesti kuolemanvakavia. Välillä Sopanenkin vakavoituu hetkeksi, mutta jo seuraavassa hetkessä iloinen hymy palaa huulille. Olosuhteisiin nähden maestro vaikuttaa hyvinvoivalta. Kahvi ja pulla maistuvat, ja kasvoilla on terve väri. Mahdollinen väsymys tai kivut eivät näy päälle päin. Sopanen kuitenkin mainitsee edellisen yön olleen vaikea. Alavatsan kivut valvottivat. — Tällaista tämä on. Yksi päivä on hemmetin hyvä, toinen hemmetin huono. Tähän on tyydyttävä. Olen sen hyväksynyt, hän sanoo. Ilmassa ei ole pienintäkään ennusmerkkiä siitä, että tämä päivä on jäävä Hannu Sopasen viimeiseksi. Kasvain löytyi varoittamatta Tilanne on paha, sen kotisohvallaan istuva mies tiedostaa vallan hyvin. Kasvain löytyi varoittamatta viime marraskuun kolmantena päivänä. Vielä aamulla Hannu Sopanen luuli olevansa terve. Vähän väsynyt vain. — Variksen Ismo kysyi Ruokolahden vaskikvintetin harjoituksissa, että minkä helvetin takia oot noin keltainen, menisit lääkäriin. Meninkin heti, hän kertoo. Kasvain löytyi magneettikuvauksessa saman päivän aikana. Muita tuloksia piti odottaa miltei kaksi kuukautta. Jouluaaton aattona selvisi, että kasvain on pahanlaatuinen. Kyseessä on maksaportin syöpä, eikä parannuskeinoa ole. Ainoa mitä lääkärit voivat tehdä, on yrittää pitkittää elinaikaa. Sinä aattona joulupukki jäi tulematta. Kuin luonnostaan se tehtävä on kuulunut valkopartaiselle Sopaselle. — Olihan se melkoinen paukku koko perheelle. Alkoivat syöpähoidot ja asioiden kuumeinen järjestely. Sopanen teki testamentin, antoi ohjeet hautajaisista, järjesti raha-asiat ja nuottinsa. Maallista omaisuutta on kuulemma vähemmän, nuotteja sitäkin enemmän. — Useita, useita hyllymetrejä. Pilven reunalla Elämänlangan hauraus on tullut jo selväksi. Säde- ja sytostaattihoitojen alettua Sopanen sai kolme vakavaa verensyöksyä, jotka olivat viedä hengen. Monista tutkimuksista huolimatta sisäisen verenvuodon aiheuttajaa ei onnistuttu paikallistamaan ja korjaamaan. Säde- ja sytostaattihoidot keskeytettiin toistaiseksi, koska Sopasen kunto meni niin heikoksi. — Kävin muutaman kerran jo pilven reunalla. Hemoglobiini oli 50, sain 13 pussia verta. Luulin, etten selviä, mutta täällä sitä keplotellaan, Sopanen hihkaisee sohvaltaan. Nyt kunto on parempi. Tänään vuorossa on pitkästä aikaa tapaaminen syöpälääkärin kanssa. Tarkoitus on sopia, kuinka hoitoa jatketaan. Olisiko luvassa sytostaatteja, sädehoitoa vai pillereitä? Toiveissa on myös jonkinlainen ennuste. Hannu Sopanen ja vaimo Raija Sopanen arvuuttelevat, paljonko yhteistä aikaa on jäljellä. Päiviä, viikkoja, kuukausia — kukaan ei tiedä. Hyvässä lykyssä voi mennä vuosikin, he arvelevat. Viime yön kipujen aiheuttajasta Sopasella on oma käsityksensä. Ehkä kivut eivät johtuneet kasvaimesta, vaan virtsatietulehduksesta, joka jäi syöpädiagnoosin jalkoihin ja hoitamattomana johti vakaviin ongelmiin. Hän sai katetrin, koska virtsa ei enää tullut. — Ehkä katetri on huonosti, hän miettii. Toistaiseksi hän on käyttänyt kipulääkkeitä mahdollisimman säästeliäästi. Keskivaikeaan ja vaikeaan kipuun tarkoitettu Oxynorm vaihtui nopeasti miedompaan Panadoliin. — Oxynorm vei kivun kyllä, mutta niin se vei ukonkin. Mieluummin olen vähän kivuissa kuin huumattuna. Tujumpien aineiden vuoro tulee varmasti vielä, hän arvelee, sillä ei kipua loputtomiin jaksa. Soittamisesta luopuminen vaikeinta Sairauden peittelyä Sopanen ei harkinnut hetkeäkään. 12 menetettyä kiloa ja muuttunut olemus herättävät joka tapauksessa kyselyjä, hän arvelee. Päinvastoin hän piristyy jutellessaan tilanteestaan muiden kanssa. — Ennen menin kuin herhiläinen. Nyt peeveli vieköön matelen kuin etana. Mie tykkään siitä, että voidaan keskustella vapaasti kaikesta. Asioiden jakaminen helpottaa. Saan voimaa, kun ihmiset tulevat avoimesti juttelemaan ja kyselemään vointia. Siitä tulee hyvä mieli. Vaikeinta Sopaselle on ollut luopua soittamisesta. Trumpetin puhaltaminen saa katetrin vuotamaan, joten se on kielletty häneltä. Kanteleen soittamisenkin kanssa on vähän niin ja näin, koska sormet ovat lääkkeistä jäykät. Ensimmäisen kerran haastattelun aikana Sopanen silminnähden liikuttuu. Hän kaipaa trumpettiaan kuin rakastettua. Sen kanssa hän on viettänyt aikaa päivittäin kahdesta neljään tuntia pysyäkseen huippuvireessä. — On tämä kärsimystä ollut, sanoo hän ääni paksuna. Rikas elämä Alkujärkytyksestä selvittyään Sopanen on tyytynyt osaansa. Kaikkien tärkeiden ihmissuhteiden pitäisi olla kunnossa, ja niin myös suhteiden yläkertaan. Tukena on luottavainen lapsenusko edessä olevaan hyvään. Hänen uskossaan kyse on armosta, lähimmäisenrakkaudesta ja anteeksiannosta. Sitä ei tapakristillisyydestä tavoita. — Helvettiin en usko. Niin huonoa ihmistä ei olekaan, että joutuisi johonkin pahaan paikkaan. Myös eletty elämä kannattelee. Yhtään rehvastelematta Hannu Sopanen sanoo eläneensä niin rikkaan elämän, ettei moni uskokaan. Ja nauraa hekottaa päälle. Tietoisuus lähestyvästä kuolemasta ei masenna tai pelota. Päinvastoin se on saanut nauttimaan elämästä aivan uudella tavalla. Kaikkine kipuineenkin jokainen hetki on mittaamattoman arvokas. — Kaikkea katsoo nyt eri tavalla. Luonto, Imatrakin, on ihan eri näköinen. Näen asiat hyvin paljon positiivisemmin kuin ennen. Mietin, että onpa tuostakin asiasta pitänyt leukoja louskuttaa. Enää en viitsisi. Toiveena nopea loppu Kahta asiaa hän toivoo. Että saisi elää marraskuuhun asti ja osallistua Imatran puhallinorkesterin 110–vuotisjuhlakonserttiin, jossa kuullaan hänen sävellystensä kantaesityksiä. Sopanen on luvannut johtaa konsertin toisen puoliskon, jos vain kunto sallii. Sairaus ei ole tappanut luovuutta. Hän säveltää edelleen, vaikkei pysty soittamaan. — Ideat pulppuavat koko ajan. Iloisuus on säilynyt sävellyksissä. Vielä ei ole suru tullut voimakkaana esiin, ja toivon, ettei tulisikaan. Mielelläni lähtisin täältä iloisena. Toinen asia, mitä Sopanen toivoo, on nopea loppu. Hän on nähnyt sekä äitinsä että isänsä kuolevan syöpään. Äiti nukkui lopulta rauhallisesti pois, mutta isän tuskaista kuolinkamppailua oli kamala seurata. Hän toivoo, ettei itse joutuisi kärsimään pitkään. — Ei ole itku tullut vielä. Mutta kyllä se vielä tulee, kun aika alkaa olla lopullaan. En ole katkera. Olen tottunut ajatukseen kuolemasta ja hyväksynyt sen. Jos nyt on minun vuoro lähteä, niin sitten on. Haastattelu tehtiin 24. elokuuta. Hannu Sopanen kuoli seuraavana yönä Etelä-Karjalan keskussairaalassa verensyöksyyn.

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/24/Hannu%20Sopanen%20eli%20iloisena%20loppuun%20saakka/2016121689917/4