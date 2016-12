Uutinen

Etelä-Saimaa: 40 hengen sukujoulu säästää joulustressiltä — Taipaleen suku yhdisti voimansa joulunvietossa Taipaleen suku päätyi tänä jouluna Lappeen Ruustinnan yrittäjän Erja Myllyksen koekaniineiksi. Myllyksen edesmenneen isoisän Armas Taipaleen jälkeläiset kokoontuvat ensi kertaa koko suvun yhteiseen aaton viettoon entiseen pappilarakennukseen. Koolla on yhteensä 40 suvun jäsentä. Nuorin juhlija on 9 kuukautta vanha ja vanhin 100-vuotias. — Mietin tosi monta vuotta, pitäisikö joskus laittaa joulu koko suvulle. Nyt heitin idean enolleni Matille, ja hän innostui täysin, Erja Myllys kertoo. Muutkin innostuivat. Sukujoulu tuntui hyvältä vaihtoehdolta perinteiselle perhejoululle, joka on monista stressaava. — Naiset laittavat kolme päivää ruokia, isät siivoavat ja tamppaavat. Sitten lähdetään kiertämään sukulaisia, Matti Taipale kuvaa. Nyt kaikki tapaavat toisensa jo aattona, ja joulunpyhät jäävät rauhoittumiselle. Aaton juhlassa rovasti Jorma Taipale pitää hartauden, sitten on vuorossa glögiä, musisointia ja leikkejä, joita suvun vanhimmat muistavat leikkineensä lapsena joulun aikaan. Ja tietysti pukki tai ainakin tonttuja. Jouluaterialle yksi toivoi yhtä ja toinen ehdottomasti toista, joten menyystä tuli muhkea. — Jos tämän porukan kestitsisi kotona näin, hermoraunio olisi, Myllys tuumii. Järjestelyjä helpottaa, että etukäteen sovittiin, että jokainen tekee jotakin. Vastuualueet on jaettu ulkoroihuista glögiin. Lappeen Ruustinna on yleensä jouluna kiinni. Erja Myllys ei pidä mahdottomana, etteikö sukujoulu voisi tulevina vuosina olla kaupan muillekin kuin omalle suvulle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/24/40%20hengen%20sukujoulu%20s%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%C3%A4%20joulustressilt%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Taipaleen%20suku%20yhdisti%20voimansa%20joulunvietossa/2016121700694/4