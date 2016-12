Uutinen

Etelä-Saimaa: Suurtalouskokki sai töitä palkkatuen ansiosta, jota nyt kuitenkin supistetaan rajusti Suurtalouskokki Titta Ylitalo on yksi monista pitkäaikaistyöttömistä, joka on saanut työtä valtion maksaman sataprosenttisen palkkatuen ansiosta. Ylitalo työskentelee Laptuotteen keittiössä Lappeenrannassa. Hänen ja satojen muiden vaikeasti työllistyvien työnäkymät heikkenevät entisestään ensi vuonna, kun valtio supistaa tukityöllistämiseen myöntämiään työllistämismäärärahoja. Täyttä palkkatukea myönnetään ensi vuonna vain 3 000:n henkilötyövuoden verran koko maassa. Tukityöllistämistä tekevä kolmas sektori on hämmästynyt valtion säästöistä. Pitkäaikaistyöttömien ahdinko syvenee, jos heiltä viedään ainoa työllistymisen mahdollisuus. Säästöt iskevät myös kolmannen sektorin omaan toimintaan. Etelä-Karjalan asukastupayhdistys työllistää vuosittain kymmeniä työttömiä sataprosenttisen palkkatuen avulla. Toiminnanjohtaja Anu Olkkonen sanoo, että tilanne on todella kurja. — Jos ei ole tukityöllistettyjä, emme voi pyörittää toimintoja. Kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa olevat eivät voi olla keskenään vaan heitä valvomassa täytyy olla työsuhteisen henkilön. Lappeenrannan kaupungin kehittämisjohtaja Markku Heinonen sanoo, että ministeriö on supistamassa palkkatukirahoja erityisesti yhdistyksille. — Tuet kohdistetaan helposti työllistyviin, ja vaikeasti työllistyvät pitkäaikaistyöttömät ovat jäämässä kuntien vastuulle. Eli valtio siirtää kunnille pitkäaikaistyöttömien työllistämisen. Heinosen mielestä ministeriön linjaus tarkoittaa erittäin tukalaa tilannetta kolmannen sektorin yhdistyksille, jotka näitä välityöpaikkoja järjestävät. Etelä-Karjalan asukastupayhdistys on jo päättänyt sulkea Lauritsalan asukastuvan, ja Sammontorin asukastuvan osalta mietitään keinoja jatkaa. Asukastuvissa käy paljon ihmisiä viettämässä aikaansa ja tapaamassa muita. Lue koko uutinen:

