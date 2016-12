Uutinen

Etelä-Saimaa: Sote-kilpailua tuskin kehittyy pienille paikkakunnille Potilaan valinnanvapaus lisääntyy todennäköisesti melko vähän Etelä-Karjalassa. Näin arvioivat tulevan sosiaali- ja terveysuudistuksen asiantuntijat. Etelä-Karjalassa yksityisiä sote-keskuksia voi syntyä lähinnä Lappeenrantaan ja Imatralle. Sote-keskus tarkoittaa sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavaa yritystä, jonka maakunta on hyväksynyt palveluntuottajaksi. Etelä-Karjalassa toimii vastaisuudessa maakunnan omistama yhtiö, joka tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön Sosten pääsihteeri Vertti Kiukas arvioi, että sen lisäksi Imatra ja Lappeenranta saattavat saada uusia sote-keskuksia työterveyshuollon toimijoista. Niillä on laaja asiakaspohja valmiina. Pienempiin kuntiin kilpailua tuskin syntyy. Yksityisten yritysten ei kannata perustaa sote-keskusta alueelle, jolla on niukasti asiakkaita. — Onhan selvä, ettei esimerkiksi Savitaipaleella tai Lemillä ole sellaista väestöpohjaa, että markkina syntyisi. Samaa mieltä on terveystaloustieteen professori Pekka Rissanen Tampereen yliopistosta. — Yksityisten yritysten täytyy nyt väittää, että palveluja tulee myös syrjäseuduille, sillä ne ajavat tätä mallia. Eri asia on, miten lupaukset toteutuvat. Lue koko uutinen:

