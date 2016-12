Uutinen

Etelä-Saimaa: Soitinremontoijan unelma — Joutsenon kirkon urkujen ääni on iso Urkukengät jalkaan, käsi vetimelle ja tuosta lähtee. Musiikin lehtori Antti Taipale istuu Joutsenon kirkon urkuparvella, ja J.S. Bachin säveltämä Preludi F-duurissa hyökkää parvelta kirkkosaliin. — Hyvältähän se kuulostaa, Taipale kommentoi. — Ääni on iso. Näistä saa tuutata kunnolla, hän jatkaa 26-äänikertaisesta soittopelistä. Joutsenon kirkon urut on rakentanut Kangasalan urkutehdas vuonna 1965. 1960-luku oli ongelmallista aikaa. — Joutsenon kirkon urkujen suurin ongelma on 60-luvun hittituote: pölkkyliste, Joutsenon seurakunnan kanttori Toni Pussinen kertoo. Hapertuvien ja huonojen teknisten ratkaisujen myötä urkuri ei voi Pussisen mukaan olla varma, että pillistö soi vireisesti, kun vetää äänikertavalitsimesta. — Urkurakentaminen oli sotien jälkeen pula-ajan tehtailua halvoista materiaaleista. Joutsenon urkujen lyhyt elinkaari johtuu myös ahtaasta rakentamisesta. Samanlaisia, mutta väljemmin rakennettuja urkuja on huollettu kuntoon ilman tyyristä remonttia. — Vanhat osat kuluvat, kunnes urkujen toimintakyky katoaa. Viat vain kasaantuvat iän myötä, Pussinen sanoo. Hän on soittanut uruilla vuodesta 2012 lähtien ja ehtinyt todistaa monia kiusallisia tilanteita kirkon parvella, kun urut eivät soi kuten pitäisi. Lue koko uutinen:

