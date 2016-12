Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPan toimitusjohtaja Marko Ek joukkueen alkukaudesta: ”Suorittaminen ei ole ollut sitä, mihin potentiaalia on” Mikä on Liiga-SaiPan johdon analyysi syistä, miksi joukkueen tulokset ovat olleet odotettua heikompia, toimitusjohtaja Marko Ek? — Loukkaantumisia on ollut tietysti turhan paljon. Ne vaikuttavat joukkueen dynamiikkaan ja siihen, miten sen yhteispeli saadaan sujumaan. Tietysti kaikki pelaajat eivät ole vielä olleet sillä tasolla, jolla he pystyvät olemaan. Onko joukkueen kokoaminen epäonnistunut? — En näe syiden olevan joukkueen kokoamisessa, vaan siinä, että suorittaminen ei ole ollut sitä, mihin potentiaalia on. Kuinka suuren taloudellisen tappion Liiga-SaiPa tekee, jos joukkueen kurssi ei pian käänny? — Me uskomme, että kurssi kääntyy ja kevätkausi on ihan erinäköinen kuin syyskausi, eli että vuosi 2017 on meille positiivinen ja hieno. Sitä kautta taloudellinen tulos lähenisi nollatulosta, jota nyt haemme. Kuinka lähellä SaiPa on pistettä, jossa sen pitää leikata pelaajakuluja tappioiden minimoimiseksi? — Asia ei ole ajankohtainen. Meillä oli hallituksen kokous aikataulun mukaisesti keskiviikkona, eikä asia ollut esillä. Olemme valmiit pestaamaan pelaajan tai pelaajia, jos he ovat meidän tyylisiämme ja olisivat sitä myös tulevalla kaudella 2017—2018. Keskusteltiinko hallituksen kokouksessa päävalmentaja Ari Santasen asemasta? — Ei, siitä ei keskusteltu. ”Sannilla” on sopimus meidän kanssamme. Mitkä ovat keinot, joilla Liiga-SaiPan kurssi kääntyy parempaan? — Ykkösasia on saada joukkue voittamaan, mitä kautta voitamme taas yleisön luottamuksen ja kiinnostuksen SaiPaan, mikä ruokkii kokonaisuutta joka suuntaan. Lue koko uutinen:

