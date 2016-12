Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa lainasi Mestis-puolustajan, Kristian Tuohilampi täydentää takalinjoja kahdessa vierasottelussa SaiPa on lainannut puolustaja Kristian Tuohilammen Mestis-seura TuTolta kahden ottelun ajaksi. Tuohilampi edustaa SaiPaa Lahden Pelicansia ja Tampereen Ilvestä vastaan ensi viikolla pelattavissa vierasotteluissa. — TuTo ei pelaa tällä aikavälillä otteluita, joten oli erittäin helppoa vastata SaiPan pyyntöön. Tuohilampi on pelannut loistavan alkukauden ja tämä on hänelle hieno paikka mitata tasoaan, turkulaisten urheilutoimenjohtaja Elmo Aittola kertoo TuTon nettisivuilla. 27-vuotias Tuohilampi on kerännyt kauden 28 ottelussa tehopisteet 5+9=14. Helsinkiläislähtöinen puolustaja pelaa TuTossa kolmatta kauttaan ja toimii tällä hetkellä joukkueensa kapteenina. Tuohilampi on pelannut aiemmin liigaa 40 ottelun verran HIFK:n riveissä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/23/SaiPa%20lainasi%20Mestis-puolustajan%2C%20Kristian%20Tuohilampi%20t%C3%A4ydent%C3%A4%C3%A4%20takalinjoja%20kahdessa%20vierasottelussa/2016121699209/4