Uutinen

Etelä-Saimaa: Osmo’s Cosmos julkaisi YouTube-kanavallaan Imatran Ketterän kannustuslaulun ja musiikkivideon — katso video! Osmo’s Cosmos julkaisi eilen Osmo’s-TV -nimellä YouTubesta löytyvällä kanavallaan Ketterä-nimisen kappaleen ja musiikkivideon. Kyseessä on jääkiekkojoukkue Imatran Ketterän tämän vuoden kannustuslaulu. Kannustuslaulun on voinut nähdä ja kuulla nettijulkaisua ennen vain viime lauantaina SpaAreenalla pelatussa Ketterä—AIK -ottelussa. Laulu on uusi versio Klamydia-yhtyeen Punk’s Not Dead -kappaleesta. Itse Ketterän edistusjoukkue on ollut Osmojen mukana studiolla. Joukkue luonnollisesti esiintyy myös videolla. Videon pääset katsomaan tästä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/23/Osmo%E2%80%99s%20Cosmos%20julkaisi%20YouTube-kanavallaan%20Imatran%20Ketter%C3%A4n%20kannustuslaulun%20ja%20musiikkivideon%20%E2%80%94%20katso%20video%21/2016521697578/4